La oposicion húngara busca la respuesta para desalojar a Orbán

Si Maria Felfodi tuviese que votar a Jobbik para desalojar a Viktor Orbán del poder lo haría. A disgusto, esta profesora de 53 años, votante tradicional de los socialdemócratas, apostaría por el partido que ha crecido en la ultraderecha. Sin embargo, en su distrito, el dos, en Pest, la parte baja de la capital húngara, no tiene que enfrentarse a lo que —pese a que Jobbik no ganaría— podría ser un dilema moral. No es algo frecuente, pero en este área habitada por ciudadanos de clase media y profesionales, los partidos han alcanzado un acuerdo para apoyar a Bernadett Szel, presidenta de los verdes y quien es allí la candidata más fuerte contra Fidesz, el partido del Gobierno. Por ella votará Felfodi: “La situación es insostenible, Hungría necesita un cambio”.