Relato de cinco años de asedio en Guta a través de la familia Said

Reclinada sobre las mismas mantas grises sobre las que hace apenas 12 horas se retorcía por el dolor de las contracciones, Fatime Said, de 22 años, se esfuerza por amamantar a su recién nacida. Siete días atrás logró escapar a pie de Guta Oriental cargando con una barriga de nueve meses y su primogénito de año y medio. Aterrizaron en el campo de acogida temporal de Haryeleh, el más poblado de los ocho que ha habilitado el Gobierno sirio en la periferia de Damasco. Sultana Said es el último nombre que ha garabateado Abderrahman Jataed, el gobernador local, sobre un grueso cuaderno con tapas verdes. Las páginas del registro no dicen nada sobre los traumas vividos por los 23.524 nombres que preceden al de Sultana. Con el campo saturado, en el cuaderno de Haryeleh tan solo se tachan los nombres de los muertos y se añaden los de los recién nacidos.