Los alumnos de Parkland, obligados a llevar mochilas transparentes

La matanza de Parkland sigue mostrando más de un mes después su efecto traumático y la enorme ansiedad social que ha generado. La dirección del instituto ha entregado a los alumnos mochilas transparentes para que se pueda identificar a simple viste que no llevan objetos peligrosos. Nikolas Cruz, un exalumno de 19 años, entró en el centro el pasado 14 de febrero armado portando en una bolsa de deporte un fusil semiautomático con el que asesinó a 14 estudiantes y tres adultos.

Los jóvenes han reaccionado con quejas por la falta de privacidad que supone esta inédita medida. "A no ser que sean anti-balas, yo no me siento mucho más seguro", tuiteó Cameron Kasky, uno de los alumnos más visibles del grupo de Parkland que ha lanzado el movimiento contra las armas Never Again [Nunca Más]. Para burlarse de la nueva norma de seguridad, Kasky fue este martes al instituto con su mochila transparente llena de tampones. El estudiante Alfonso Calderón, de origen español, también arremetió en redes sociales contra la innovación: "Esto es un chiste. Las mochilas transparentes no van a hacer nada. Necesitamos control de armas".

El director del colegio, Ty Thompson, sostiene que es una medida provisional entre otras para asegurar el colegio hasta que se determinen nuevas reglas permanentes. Thompson afirma que se está tratando de afrontar la situación con "sentido común". En una carta que envió a los padres explicando para que se le daba la nueva mochila a sus hijos, explicó: "Es una prueba para ver cómo funciona. El proceso será muy similar a cuando entras en un evento deportivo, en un concierto o incluso en Disney World".

Thompson ha lamentado que el asunto de las mochilas esté copando la conversación. Los mensajes de los alumnos en redes sociales se multiplican. Uno de ellos aparece en una fotografía con la mochila en la cabeza y haciendo un corte de manga con el texto: "Las bolsas transparentes no funcionan si te las pones en la cabeza". Los profesores, sin embargo, respaldan mayoritariamente la medida, según ha dicho al diario Miami Herald el docente de Historia Americana, Greg Pittman.

El instituto Stoneman Douglas ha implementado otras medidas de seguridad. Desde este lunes se han reducido a cuatro los accesos para los alumnos al comenzar la jornada y después del inicio de las clases solo se permite salir por una puerta. El gobernado de Florida, Rick Scott, ha ordenado que se mantenga una guardia de ocho agentes de la Patrulla de Carreteras en el colegio.