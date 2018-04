El fútbol chino no quiere tatuajes

Los seguidores de la selección china de fútbol se llevaron dos sorpresas durante el partido que enfrentó a su equipo contra el combinado de Gales, celebrado la semana pasada en Nanning. La primera, una de las peores derrotas de los últimos años (0-6); la segunda, menos obvia, que muchos de sus jugadores salieron al terreno de juego en manga larga o con vendas que cubrían algunas partes de su cuerpo. No hacía frío ni sufrían lesiones, sino que estaban ocultando sus tatuajes ante las cámaras de televisión a raíz de una supuesta orden de las autoridades que los acaba de prohibir.

La Federación de Fútbol de China, según varios medios locales, ha emitido una directriz que impide a los futbolistas lucir sus tatuajes cuando juegan. La medida afecta tanto a los integrantes de la selección nacional (que unos días después, con motivo de otro partido contra la República Checa, volvieron a taparse los brazos) como a los jugadores de los equipos de la Superliga. Este fin de semana se celebrará una nueva jornada del torneo por excelencia del país –la primera desde que se ha puesto en práctica esta nueva limitación-, con lo que se podrá confirmar si la norma se extiende más allá del equipo nacional. La autoridad que regula el fútbol en China rechazó responder las preguntas de este periódico sobre la cuestión.

Según el portal local Titan Sports, los jugadores que se nieguen a cumplir con la normativa podrían perder su puesto en el equipo. Curiosamente, esta limitación no afectaría a los deportistas extranjeros.

El entrenador de la selección de fútbol china sub-23, Jia Xiuquan, cuyos integrantes también tuvieron que esconder sus tatuajes en el último partido, defendió la medida. “No me gustan ni el cabello teñido ni los tatuajes. Cualquier jugador del equipo que quiera ser seleccionado para el próximo partido debe quitarse el color del pelo y los tatuajes. Deberían centrarse más en el juego y no en su imagen o apariencia”, aseguró, según el periódico The Paper.

La censura a los tatuajes en los campos de fútbol podría ser una extensión de la orden de la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Películas y Televisión de hace unas semanas que prohibía cualquier contenido artístico que estuviera en conflicto con “los valores y la moralidad” del Partido Comunista. En esa lista se mencionaba explícitamente a la cultura hip-hop, ya limitada, y a los tatuajes. Algunas informaciones apuntan a que los jugadores con tatuajes prominentes podrían ser excluidos de cualquier acto público e incluso que esta cruzada contra la tinta podría extenderse a otros deportes como el baloncesto.

Los seguidores de fútbol en China han reaccionado a la medida entre el estupor y la ironía. Muchos de los comentarios hablaban específicamente de la situación a la que podría enfrentarse el defensa chino Zhang Linpeng -jugador del Guangzhou Evergrande y uno de los mayores activos de la selección nacional-, conocido por tener el cuerpo lleno de tatuajes. Curiosamente, Zhang no jugó los dos últimos encuentros. La explicación oficial de su ausencia es una lesión leve, pero algunos medios aseguran que no se le permitió salir al campo al no poder cubrir por completo todos los dibujos de su piel.

“A mí tampoco me gusta ver a hombres con pendientes o tatuajes, pero creo que esto no es asunto de la Federación”, dijo uno de los usuarios en Weibo, una plataforma similar a Twitter. Muchos de ellos hasta han apelado a la FIFA a que se pronuncie al respecto, en lo que consideran un ataque a las libertades individuales. El organismo rector del fútbol mundial publicó este miércoles en su cuenta de Weibo un conjunto de imágenes de varios jugadores conocidos internacionalmente como Beckham, Messi, Sergio Ramos o Ibrahimovic. Todos ellos mostrando sus prominentes tatuajes.