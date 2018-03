Bale se convierte en el máximo goleador de la historia de Gales

El delantero del Real Madrid Gareth Bale se ha convertido en el máximo goleador en la historia de la selección de Gales después de marcar este jueves un hat-trick en la amplia victoria ante China (0-6) dentro del torneo amistoso China Cup.

Hasta ahora, el mejor anotador era Ian Rush, exdelantero del Liverpool que entre los años ochenta y noventa anotó un total de 28 dianas con el equipo del dragón.

Bale había sumado 26 goles hasta la fecha y sus tres goles en China le permiten erigirse como máximo goleador en solitario con un total de 29. "Estoy muy orgulloso de romper el récord de Ian con este 'hat-trick'", escribió el atacante en Twitter, adjuntando suya una foto con el balón del encuentro.

El partido comenzó con un gol tempranero del delantero de Madrid en una jugada que parecía llegada del fútbol más clásico de las Islas Británicas: pase largo de 60 metros al área rival, asistencia de cabeza de Sam Vokes, y tanto del madridista. Los chinos intentaron no venirse abajo con ese gol en el tercer minuto del encuentro, y el delantero local Yu Dabao tuvo pocos instantes después la ocasión más clara de su selección, pero no supo aprovechar un balón a apenas tres metros de la línea de gol que mandó por encima del larguero. Gales siguió dominando y comenzó a abrir cada vez más huecos en la defensa local, una de las líneas que más ha mejorado en la selección china desde la llegada de Marcello Lippi a su banquillo pero que en este encuentro acabó hundiéndose ante la rapidez y el juego por alto de los europeos. Un fallo garrafal de la zaga china fue de hecho el origen del segundo gol, en el que otra vez Vokes, delantero del Burnley inglés, asistió a Bale para que éste marcara solo ante el portero Yan Juling, cuya desesperación aumentaba con el avance de los minutos. Un cuarto de hora después Gales marcaba el tercero con una inspirada combinación de pases de su ataque entre los extremos del área, hasta que Vokes, junto a Bale el mejor del partido, llevó el balón de nuevo a la red.

Los chinos ya sólo pensaban en recuperarse en el vestuario con el descanso cuando llegó el cuarto gol, obra de Harry Wilson de tiro cruzado tras una asistencia de Bale. Tras el descanso China intentó frenar la hemorragia cambiando a cinco jugadores para el inicio de la segunda mitad, lo que le dio algo más de posesión pero no impidió dos goles más de las estrellas del partido, primero Vokes y después Bale en otro tanto "a la inglesa" con pase largo desde el fondo de un área a la otra. Cuando faltaba media hora de partido Giggs decidió dar un respiro a los anfitriones cambiando tanto a Bale como a Vokes, lo que se tradujo en mucha menos peligrosidad de los galeses y alguna ocasión de los chinos que éstos, con la pólvora tan mojada como de costumbre, no supieron materializar. El partido fue el peor que China ha disputado en el año y medio que lleva Lippi en el banquillo, y en él se acusó la falta del capitán habitual de los asiáticos, Zheng Zhi, quien a sus 38 años sigue siendo pieza fundamental de la selección. Los galeses en cambio, no notaron apenas la falta de una de sus estrellas, Aaron Ramsey, ausente por lesión. Los chinos, que como Gales no estarán en el Mundial de Rusia y consideran este torneo una preparación para la Copa de Asia 2019, no conocen la victoria desde septiembre del año pasado, y sus últimos seis duelos se han saldado con dos empates y cuatro derrotas.