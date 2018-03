‘¿Y ahora qué? México ante el 2018?’: recuerdos del porvenir

Una Fiscalía de la nación y no una Procuraduría al servicio del presidente de turno, una Comisión de la Verdad contra la corrupción y la impunidad, una política fiscal que procure la inclusión social y una comprensión global de las relaciones con Estados Unidos. Estas son las cuatro principales recetas que propusieron en la noche del martes el ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda, el escritor Héctor Aguilar Camín y el economista Luis de la Calle durante la presentación del libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018, del que son coordinadores.



En un céntrico hotel de Ciudad de México, en un animado y a ratos divertido debate, moderado por el periodista Leo Zuckermann, un centenar de personas atendieron a un repaso de los males y remedios de este sufrido México ante las elecciones presidenciales del 1 de julio. Aguilar Camín defendió vehementemente primero la necesidad de ordenar y clarificar el corpus de leyes mexicanas que consideró "contradictorias y ambiguas y, sobre todo, la creación de una Fiscalía de la Nación que sustituyera a una "Procuraduría al servicio del presidente". "Como nunca, la corrupción es un hecho. En todos los órdenes, debe ser investigada y castigada. Para ello, esa Fiscalía es una pieza clave".



Jorge Castañeda le secundó, yendo incluso más allá, consciente de que muy poco se ha avanzado en este terreno y planteó la creación de una Comisión de la Verdad. "Debería crearse con criterios internacionales porque cada vez es más indispensable y ser plenipotenciaria (con acceso a los expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR), al secreto bancario, sujeta a la cooperación internacional y amarrada a la Fiscalía Anticorrupción, un poco al estilo de la investigación del fiscal especial Mueller" sobre la trama rusa de Trump. Tras sentenciar que la "PGR no funciona", Luis de la Calle apuntó la urgencia de la refundación del poder judicial ya que en el actual no existe la meritocracia, sino el nepotismo.



Sobre el papel de México en el mundo, Castañeda aseguró que sobre todo se definía fundamental y prioritariamente por su relación con Estados Unidos y que, sobre este terreno, se había vuelto, salvo en los comienzos de la Administración de Peña Nieto, al viejo error mexicano de negociar por separado cuando Washington lo hace en paquete. Aguilar Camín subrayó esa dependencia bilateral ("Estados Unidos es el 90% de los intereses de México"), pero apuntó el, a su juicio, papel de Estados Unidos en el problema de seguridad que vive México, un problema del que nunca se habla. "La política de persecución del narcotráfico está impuesta por la embajada estadounidense. En 1985, había dos carteles. Ahora, dos carteles y 240 bandas", subrayó.



En cuanto a la inclusión social, los ponentes se manifestaron a favor de reformas impositivas que ayuden a la redistribución de la riqueza e incluso Castañeda se mostró a favor de la implantación de la llamada renta básica en el país. "La prosperidad y el crecimiento son indispensables para poder afrontar la inclusión social. Si hay riqueza y se distribuye de manera equitativa va contagiando a toda la población, pero si se reparte de manera desigual se crea una sensación de agravio", aseguró Aguilar Camín. En el turno de preguntas por parte del público, quedo claro que los tres ponentes estaban convencidos de que no hay propuestas ni ideas en esta campaña electoral.



En ¿Y ahora qué? México ante el 2018, editado por Nexos Debate, y participan, entre otros, María Amparo Casar, José Ramón Cossío, Eduardo Guerrero, Santiago Levy y José Woldenberg.