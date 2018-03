Las líderes mundiales se suman a la lucha feminista en el Día Internacional de la Mujer más global

Las reivindicaciones feministas se han escuchado este jueves ocho de marzo en las calles y también en los despachos. En una de las jornadas del Día Internacional de la Mujer más globales que se recuerdan, con movilizaciones convocadas en más de 170 países, las mujeres con poder de decisión se ha sumado a la jornada de protesta anunciado más reformas para avanzar en el camino de la igualdad de género en el trabajo, la política o la educación.

Theresa May, primera ministra británica

La primera ministra británica, Theresa May, ha prometido una reforma de la ley contra la violencia doméstica. “No todos los abusos son físicos. Por este motivo, por primera vez incluiremos en la definición de violencia domestica el abuso económico, además de otros tipos de abuso que no son físicos”, ha escrito la líder conservadora en una tribuna en The Guardian donde también ha prometido mejorar la protección de las víctimas de violencia de género y una intervención más rápida y eficaz de la policía y los tribunales.

Angela Merkel, canciller alemana

La canciller alemana, Angela Merkel, ha difundido un vídeo con motivo del 8-M para recordar que la lucha por la igualdad de derechos no ha terminado: "Todavía queda mucho por hacer en nuestro país con respecto a los derechos de la mujer y a nuevas tareas para los hombres”. Merkel, la primera mujer en llegar a la jefatura de uno de los dos grandes partidos alemanes y también la primera en alcanzar la Cancillería, ha señalado la necesidad de que las mujeres accedan a altos cargos: "Las mujeres queremos asumir responsabilidad en todos los campos; en las empresas, en la familia, en la política", señaló la mandataria, que ha avanzado que su nuevo equipo de Gobierno será "una mezcla interesante" de hombres y mujeres.

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda

En un mensaje difundido por Twitter, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha señalado entre sus principales combates la erradicación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. La primera ministra más joven en la historia de este país, que accedió al cargo con un marcado discurso contra el sexismo en la política, ha prometido seguir luchando para que las mujeres, sobrerrepresentadas en trabajos de baja cualificación, cuenten con mejores condiciones en el ámbito laboral.

Marlène Schiappa, secretaria de Estado francesa por la Igualdad

A las promesas de nuevas reformas también se ha sumado la secretaria de Estado francesa por la Igualdad Marlène Schiappa. En una entrevista en Le Monde, Schiappa ha asegurado que el Gobierno francés promoverá más medidas en el mundo laboral y educativo para garantizar la igualdad de género anunciado la creación de un cargo de asesor en cada centro educativo para garantizar la igualdad de género. Asimismo, la política francesa ha defendido el “valor pedagógico” del establecimiento de una edad mínima de consentimiento sexual, una medida anunciada esta semana con el objetivo de atajar los delitos sexuales.

Aung San Suu Kyi, ministra del Gobierno birmano

En Asia, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi también ha subrayado la necesidad de garantizar los de las mujeres: “Los derechos humanos de un país se mejorarán cuando las mujeres tengan garantizados sus derechos. La fuerza y la habilidad de las mujeres también contribuirá al desarrollo de la economía”, ha asegurado este jueves la política birmana, que ha recibido numerosas críticas por su inacción en el freno de la persecución de la comunidad rohingya.