“Si eres negro, no uses un taladro en público”: consejos virales para lidiar con la policía brasileña

"Si eres negro, escucha porque tenemos que hablar. No salgas a casa a altas horas de la noche. Lleva encima las facturas de tus artículos más caros. Nunca andes solo". Estas frases, propias del día a día en un país racista de novela de ciencia ficción, pueden salvar la vida de los ciudadanos negros de Rio de Janeiro, ahora que el Gobierno ha cedido al Ejército la incontrolable seguridad de la zona. Esa es la base del vídeo Intervenção no Rio: Como Sobreviver a uma abordagem indevida, de dos youtubers, que se ha convertido en el último fenómeno viral del mayor país latinoamericano por sorprender a blancos que no imaginaban hasta dónde puede llegar el racismo brasileño y ha sido compartido por negros que se ven reflejados en estos microataques.