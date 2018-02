Un abogado de Trump admite que pagó 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels

Stormy Daniels y Donald Trump. GETTY IMAGES GETTY-QUALITY

Michael Cohe, uno de los principales abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, aunque ha dicho que el dinero salió de su bolsillo y no ha explicado el porqué. Es la primera vez que el entorno de Trump reconoce este pago, del que había informado en enero pasado The Wall Street Journal.

"Ni la organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción con la señora Stephanie Clifford (Stormy Daniels), y tampoco me reembolsaron el pago directa o indirectamente", afirmó Michael Cohen en un comunicado remitido este martes al The New York Times.

Según ese rotativo, Michael Cohen pagó a Daniels 130.000 dólares antes de las elecciones de noviembre de 2016 para que no hablase en público de la relación sexual que había mantenido con el ahora presidente hace una década. Michael Cohen ha sido durante una década el abogado principal del conglomerado empresarial Trump.

La publicación fue un gran escándalo, ya que la supuesta relación ocurrió poco después de que Trump y la actual primera dama, Melania Trump, contrajesen matrimonio. Clifford ha comentado en privado que los hechos se refieren a un encuentro sexual con Trump después de que ambos se conocieran en un torneo de golf de famosos en el Lago Tahoe en 2006. Trump se había casado con la actual primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, un año antes.

"El pago a la señora Clifford fue legal y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie", dijo el abogado, que aseguró haber dado explicaciones a la Comisión Electoral Federal tras una denuncia por presunta malversación de fondos de campaña. Según The New York Times, Cohen no respondió a las preguntas sobre por qué hizo el pago, sobre si Trump estaba al tanto o si hubo pagos similares a otras personas.

Tras el estallido del escándalo, el abogado divulgó un comunicado firmado por Stormy Daniels en el que la actriz negaba haber mantenido una relación con Trump y calificaba de falsas las informaciones de que recibió un pago por su silencio. Sin embargo, en las entrevistas que ha concedido hasta la fecha, no ha confirmado ni desmentido la aventura.

Con el nombre de Stormy Daniels, Clifford, de 38 años, ha tenido una exitosa carrera en el cine pornográfico. Cuando conoció a Trump, en el torneo de golf en Tahoe, tenía 26 años y estaba en la cima de su carrera. En 2010, estudió la posibilidad de presentarse al Senado por Lousiana como republicana, pero finalmente no lo hizo.