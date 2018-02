Los trenes de la ‘muerte’ de Bombay

Arriesgar la vida para ir al trabajo en tren se ha convertido en algo habitual para los habitantes de la capital financiera de India. En pleno corazón de Bombay, estaciones como la de Chhatrapati Shivaji reciben a cualquier hora trenes abarrotados de miles de personas que llegan de los suburbios más periféricos de la ciudad. Alrededor de 3.400 personas perdieron la vida mientras se desplazaban en tren en Bombay entre 2012 y 2016.

Ver saltar pasajeros dentro de un tren en marcha o a grupos de personas enganchadas al techo de un convoy no es algo poco común en una ciudad como Bombay. Hombres y mujeres se apiñan a las puertas del suburbano que les asegura la asistencia al trabajo para "ganarse el pan de cada día". El 89% de los residentes viven a más de 15 kilómetros de distancia de sus puestos de trabajo y más del 50% usan el tren como transporte principal para desplazarse por la ciudad.

Durante las horas puntas de la mañana y de la tarde los trenes del ferrocarril del oeste de la ciudad, cuyo recorrido comprende la distancia entre el centro y la villa costera de Dahanu, al norte de Bombay, pueden llegar a transportar a 4.500 personas. En septiembre del año pasado, 23 personas perdieron la vida en una estampida que tuvo lugar en la céntrica estación de trenes de Elphinstone Road, cuando salieron del tren para protegerse de las fuertes lluvias.

"No vale la pena morir por ganarse la vida". reza una de las vallas publicitarias de la estación de Dadar, una de los suburbios más poblados de la ciudad. Es una clara señal que pone de relieve la falta de políticas laborales que ayuden a flexibilizar los turnos de trabajo con el fin de acabar con la congestión de personas en las estaciones más transitadas.

La estación de ferrocarril Chhatrapati Shivaji en Bombay en hora punta. Getty Images

Hace unas semanas la Asociación Internacional de Publicidad (IAA) lanzó una campaña bajo el lema "WorkToLiveToWork" motivada por un cambio en la organización del horario laboral. La iniciativa sugiere que los empleados pudieran elegir su turno de entrada al trabajo desde las 8 hasta las 11 de la mañana y el de salida desde las 4 hasta las 7 de la tarde. "Mientras la infraestructura está en desarrollo, es necesario que las compañías piensen no solo por sus empleados, sino por todos los ciudadanos de Bombay", aseguró Nandini Dias, CEO y miembro del comité de IAA al periódico local The Times of India.

Los millones de personas que tienen que coger un tren todos los días en Bombay aún no ven una solución cercana y las muertes se acumulan alcanzando cifras récord. Caídas en las vías del ferrocarril, asfixia en las aglomeraciones por falta de ventilación o atropellos en las inmediaciones son una realidad diaria en la capital financiera de India y una muestra de que aún queda mucho por hacer.