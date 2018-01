“Yo escapé de Alcatraz”

La policía de San Francisco recibió en 2013 una carta manuscrita que empezaba así: “Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí, lo logramos todos, ¡pero a duras penas!”. Lo logramos se refiere a la fuga carcelaria más famosa de Estados Unidos en el siglo XX, la que estos tres presos protagonizaron en la prisión supuestamente inexpugnable que se alza en un peñasco en medio de las gélidas aguas de la bahía de San Francisco.

En algún momento de la madrugada del 12 de junio de 1962, tres internos de la prisión de máxima seguridad de Alcatraz se fugaron a través de agujeros de ventilación que fueron agrandando durante meses con cucharillas. A la mañana siguiente, los guardias encontraron en las camas cabezas de papel, con las que habían evitado levantar sospechas durante los recuentos de la noche. La historia se cuenta en la película La fuga de Alcatraz (1979) en la que Clint Eastwood interpreta a Morris y Fred Ward interpreta a Anglin, el supuesto autor de la carta.

Cartel de 'se busca' del FBI con el aspecto de John Anglin.

Morris y los hermanos Anglin no eran los primeros en intentarlo. Pero son los únicos que jamás han sido hallados, ni vivos ni muertos, lo que ha estimulado durante cinco décadas las leyendas sobre si sobrevivieron a las corrientes de la bahía. La versión oficial es que se ahogaron.

Ahora, la emisora de la CBS local de San Francisco asegura haber obtenido una carta que la policía de la ciudad recibió hace cuatro años escrita por alguien que asegura ser de uno de los fugados, John Anglin, un ladrón de bancos que tenía 32 años en el momento de la huida. La carta asegura que todos sobrevivieron. Frank Morris, el cerebro del grupo, murió en 2008, según la carta, y Clarence Anglin en 2011.

También afirma que vivió en Seattle tras escapar de Alcatraz, después en Dakota del Norte y, en el momento de escribirla, en el sur de California. El autor de la carta ofrece un curioso pacto a los investigadores. “Si anuncian en televisión que me prometen que iré a la cárcel solo un año y después me darán atención médica, les volveré a escribir diciendo exactamente dónde estoy. Esto no es una broma”.

Según la emisora que ha publicado la noticia, el FBI hizo un estudio grafológico de la carta, comparándola con la letra de los tres fugados, que no resultó concluyente. Se trata de la prueba más reciente que ha obligado al FBI a reabrir la investigación del legendario caso. La oficina de US Marshall, una cuerpo policial federal, asegura a la emisora que a partir de la carta no ha podido establecerse ninguna nueva línea de investigación.

En 2015, History Channel emitió un documental en el que por primera vez la familia de los hermanos Anglin contaba su versión y afirmaba que ambos habían sobrevivido a la huida. El documental incluía una foto que supuestamente muestra a los hermanos en Brasil en 1975.

La prisión de Alcatraz es hoy un popular destino turístico lleno de leyendas. Abrió en 1934 y cerró al año siguiente de la fuga, en 1963. En ese tiempo, según la página web del FBI, 34 internos trataron de huir en 14 intentos distintos. Todos fueron capturados o murieron en el intento. “El destino de estos tres internos, sin embargo, es un misterio”.