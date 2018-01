El papa Francisco sobre el obispo chileno acusado de encubridor: “Es todo calumnia. ¿Está claro?”

C.E.C.

Chile es un país rico dentro de Latinoamérica que está atrayendo inmigrantes de los países limítrofes, y cada vez hay una mayor tensión, especialmente en el norte del país, donde está la frontera con Bolivia y hay una mayor presión. Hasta allí se fue el Papa para lanzar un discurso de defensa cerrada de la inmigración ante miles de personas ataviadas con distintos trajes típicos de varios países.

En Iquique, zona de minas, se concentran los inmigrantes que vinieron de Bolivia, Perú, Colombia y más recientemente de Haití buscando oportunidades. El discurso racista se está extendiendo incluso en la política, y ya el 68% de los chilenos se muestra favorable a limitar la inmigración, mientras el 47% cree que quitan trabajo a los chilenos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El Papa trató de frenar esa ola de xenofobia en Chile y en todo el planeta en la era Trump. “No hay alegría cristiana cuando se les hace sentir a los demás que sobran o que entre nosotros no tienen lugar. Iquique es una zona de inmigrantes que nos recuerda la grandeza de familias enteras que, ante la adversidad, no se dan por vencidas y se abren paso buscando vida. Estemos atentos a todas las situaciones de injusticia y a las nuevas formas de explotación que exponen a tantos hermanos a perder la alegría de la fiesta. Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos inmigrantes porque no conocen el idioma o no tienen los papeles en regla”, clamó.