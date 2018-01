Etiopía aprueba una ley que prohíbe a los extranjeros adoptar niños

Los diputados del Parlamento de Etiopía han aprobado este martes una ley que prohíbe a los extranjeros adoptar a niños etíopes, según ha confirmado a la agencia Afp el portavoz del Ministerio de Mujeres, Niños y Juventud, que no ha dado más detalles.

La norma aprobada establece que se articularán medidas para alentar la adopción dentro de Etiopía. Durante el debate, algunos parlamentarios han expresado sus dudas sobre si el país tiene suficientes centros para acoger a estos menores huérfanos y medios para atenderlos. En la actualidad, muchos de estos centros son gestionados por ONG locales e internacionales.

En los últimos años, diferentes organizaciones que defienden los derechos humanos han cuestionado la adopción internacional en el país africano. Para los activistas, hay riesgo de que se produzcan "abusos" por parte de los traficantes de personas, que ven allí un "negocio", según recoge la BBC, que recuerda que en 2013, una pareja estadounidense fue condenada por matar a una adolescente que había adoptado en Etiopía. Ese caso abrió el debate acerca de las adopciones internacionales.

Este voto se produce casi nueve meses después de que el Gobierno etíope declarara, el pasado abril, una moratoria sobre las adopciones hechas por extranjeros en el país, lo que condujo a la suspensión de decenas de procesos, incluidos los de aquellos padres que legalmente habían concluido la adopción.

La incertidumbre continúa para los procedimientos aún en curso. Se desconoce el número de afectados, pero en junio la embajada de Estados Unidos hablaba de 40 familias cuyo expediente se encontraba paralizado. Los diplomáticos de España señalaban 50 familias en esta situación y los de Reino Unido, 10. "[Esta modificación del Código de Familia] es el final de una época", ha opinado un diplomático.

Varios países suspenden sus acuerdos de adopción con Etiopía

Ante la previsión de que se aprobara esta nueva ley, el Ministerio de Asuntos Exteriores español afirmó el pasado noviembre que la veintena de familias que ya tenían asignado un menor para adoptar en Etiopía no se verían afectadas por la nueva norma y que, en cualquier caso, la Embajada de España en el país estaba trabajando para resolver esos expedientes.

Mientras se dirimía la aprobación de la nueva ley, la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad suspendió "definitivamente la admisión y continuidad en la tramitación de expedientes de adopción internacional' en aquel país por falta de seguridad jurídica".

La admisión de nuevas solicitudes de adopción de españoles en Etiopía se suspendió temporalmente en 2012 y no se había vuelto a levantar. Desde entonces solo se tramitaban los expedientes que ya estaban en curso, pero no todos se resuelven favorablemente. En 2014, la Corte Suprema Federal de Etiopía anuló las sentencias favorables que avalaban la adopción de dos niños por parte de dos matrimonios españoles que habían recorrido todo el proceso y declaró no adoptables a los menores.

Varios de los países que han tomado la decisión de suspender sus acuerdos de adopción internacional como ha hecho ahora España, entre ellos Holanda, Suiza, Noruega, Francia, Dinamarca, Bélgica, Suecia y Alemania.