Más de 2.400 creadores peruanos condenan el indulto a Fujimori

El clima de indignación contra el indulto que concedió en Nochebuena el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario (1990-2000) Alberto Fujimori, se ha reflejado en cuatro manifiestos suscritos por músicos, historiadores, la comunidad cinematográfica y artistas visuales y plásticos, que suman más de 2.400 firmantes hasta este martes. Los comunicados se han publicado después de las protestas en las calles de la semana pasada y se añaden a un pronunciamiento similar de 230 escritores, entre quienes figura el premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa.

Además, ocho personalidades se retiraron de la Comisión Consultiva del Ministerio de Cultura, creada en febrero por el Gobierno para que elaboraran la política nacional de ese sector. Una resolución del 1 de enero aceptó la dimisión que presentaron a esa instancia la directora del Museo de Arte de Lima, Natalia Majluf; la experta en política indígena Tarcila Rivera; los curadores y artistas plásticos Christian Bendayán y Natalia Iguiñiz, y el historiador Ponciano del Pino, entre otros.

Kuczynski concedió un indulto humanitario dos días después de una sesión en el Parlamento en la que diez representantes disidentes del partido fujimorista Fuerza Popular votaron por la abstención, evitando así la destitución del presidente. Otros diez parlamentarios de la izquierda moderada, Nuevo Perú, salieron del hemiciclo en el momento de la votación, y su inhibición también impidió el cese.

La primera ministra, Mercedes Aráoz, aseguró ese día que no había un indulto a Fujimori en negociación, al igual que el ministro de Defensa y los congresistas oficialistas de Peruanos por el Kambio (PPK). Sin embargo, el Gobierno negoció que daría el indulto a cambio de los votos contra la destitución de Kenji Fujimori, el parlamentario que no votó como el resto de la bancada liderada por su hermana mayor y excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El comunicado firmado por 551 músicos indica que por la forma como ha sido concedido, el indulto "no reconcilia al país sino que lo divide. No es humanitario sino político y fundamentalmente corrupto. No engrandece nuestra historia sino que la retrocede a su momento más doloroso. Consideramos que Alberto Fujimori debe volver a la cárcel y PPK renunciar a la presidencia".

"Ahora sabemos que este indulto fue tramitado bajo la mesa, para que PPK consiga los votos que impidieron que una mayoría en el Congreso apruebe su vacancia por incapacidad moral, por supuestos actos de corrupción relacionados al caso Odebrecht. Además de haber sido tramitado de manera clandestina, el indulto está manchado por la corrupción, la injusticia y la impunidad", añade. El pronunciamiento de artistas visuales, artistas plásticos y fotógrafos califica la decisión de Kuczynski como "una afrenta a todo el pueblo peruano", porque "hace retroceder décadas en la lucha por justicia y por el resguardo de los derechos humanos".

En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), a manos del Grupo Colina, un destacamento del Ejército que cometía ejecuciones extrajudiciales contra opositores, amparados en acciones de lucha contra la subversión. Sesenta personas desaparecieron o fueron asesinadas por ese grupo creado durante su Gobierno. Luego ha sido sentenciado por robo, corrupción y secuestro agravado.

"No podemos 'pasar la página' porque lo que vivió la ciudadanía durante el gobierno fujimorista no fueron 'excesos' ni 'errores graves', sino delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad", precisan los artistas, poniendo entre comillas la justificación de Kuczynski sobre el perdón al autócrata. "La impunidad nunca podrá abrir el camino hacia una reconciliación. Ante estos graves hechos, respaldamos las medidas políticas, legales (nacionales e internacionales), y la protesta ciudadana en busca de la anulación del indulto", añaden. Entre los 757 firmantes figuran José Luis Martinat, Morgana Vargas Llosa, Fernando Bryce, Rember Yahuarcani, Majluf y Bendayán.

En otro manifiesto, 811 profesionales de las artes escénicas, tampoco creen que el indulto sea "un paso hacia la reconciliación", como afirma el Ejecutivo, que renovará el Gabinete, con ese lema, esta semana. "El indulto no está sujeto al debido sentido de justicia. Alberto Fujimori en ningún momento ha asumido responsabilidad de sus actos, pidiendo perdón o pagando la debida reparación civil', refieren.

"Los cargos por los que se ha condenado a Fujimori no son 'errores', son delitos que deben responder a la justicia. Mortifica la actitud de indiferencia por parte de cierto sector del gobierno, que pasa por encima del dolor de las familias peruanas agraviadas y de las leyes establecidas para sancionar a los responsables de estas", agregan. Entre quienes suscriben, están las actrices Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Liliana Trujillo, Wendy Ramos y la dramaturga Mariana de Althaus. Pero también ha firmado Marta Ocampo Chávez, hija de la excongresista fujimorista Martha Chávez, una de las más enérgicas defensoras del régimen fujimorista.

Los historiadores, a su vez, califican el indulto como un "atentado contra la dignidad de los peruanos y contra la memoria de los ultrajantes actos cometidos contra los derechos humanos y la democracia durante el Fujimorato". "Es responsabilidad de nosotros los historiadores el manifestarnos en contra de este consenso falaz del pasado y combatir el olvido que busca la impunidad", afirman los 121 que suscriben.

Además, la comunidad cinematográfica, con 220 firmantes de varias regiones del país, plantea su condena al indulto en defensa de la memoria y la dignidad. "Nos unimos y levantamos nuestra voz de rechazo a este indulto que se disfraza de 'humanitario' y es un simple trueque político de impunidad por votos que garanticen el poder y el blindaje ante la justicia. No podemos ser ajenos a la realidad de nuestro país, que es el lugar que nos acoge y que retratamos en nuestras películas. Nuestro sentir como cineastas y ciudadanos es la indignación, y nuestro deber la defensa de la memoria ante estos hechos condenables", afirman.

Según una encuesta divulgada el sábado por Ipsos Perú, el 56% de peruanos está a favor del indulto, y de ellos, un 58% cree que lo merece porque está enfermo, y un 9% estima que es inocente de los cargos. Uno de los tres médicos que recomendó el indulto fue cirujano de Fujimori.