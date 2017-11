Reino Unido sube sustancialmente su factura del Brexit en una cesión a la UE

La primera ministra británica, Theresa May, este lunes.

Reino Unido ha aumentado sustancialmente su oferta a la Unión Europea para saldar sus compromisos financieros tras el Brexit, aceptando una factura de entre 45.000 y 55.000 millones de euros, según ha publicado The Daily Telegraph y, después, otros medios británicos, citando fuentes anónimas de la negociación. La oferta pretende despejar uno de los principales obstáculos para que, en la cumbre de mediados de diciembre, los Veintisiete acepten abrir la segunda fase de las negociaciones y empezar a hablar de la relación comercial futura.

Los mercados han recibido la noticia, que permite albergar esperanzas sobre el desbloqueo de las negociaciones, con una importante subida de la libra esterlina. Se espera que la primera ministra, Theresa May, presente formalmente la oferta —sin mencionar una cifra exacta y planteando un calendario de pagos a lo largo de las próximas décadas— como parte de un paquete que trate de convencer a los Veintisiete de que se ha alcanzado el “progreso suficiente” en los tres asuntos de los términos del divorcio, necesario para superar la primera fase de las negociaciones.

El acuerdo en el tema de los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido parece al alcance de la mano, y solo quedaría el tercer frente: la cuestión sobre la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Este último es, hoy por hoy, el principal escollo para el progreso de las negociaciones, sobre todo después de que, en las últimas semanas, el Gobierno irlandés haya dejado claro que el “progreso suficiente” está lejos de alcanzarse y que está dispuesto a vetar el avance de las negociaciones si no obtiene de Londres compromisos explícitos de un estatus especial para Irlanda del Norte, que evite la necesidad de una frontera física en la isla.

La oferta económica de Londres duplica con creces la propuesta de unos 20.000 millones de euros, implícita en el discurso que pronunció May en septiembre en Florencia, y se acerca más al mínimo de 60.000 millones que reclama —oficiosamente— la Comisión Europea. La nueva suma habría recibido el visto bueno de algunos de los miembros más euroescépticos del Gobierno británico, como Michael Gove, según el diario The Guardian. Pero exigirá un ejercicio de humildad por parte de determinados ministros como Boris Johnson, titular del Foreign Office, que hace solo cuatro meses dijo que la UE podía “irse a paseo” y calificó de “exorbitantes” las demandas de Bruselas. La idea de que los británicos seguirán aportando a las arcas europeas durante décadas no será fácil de digerir para los más fervientes defensores del Brexit.

El diputado laborista Chuka Umunna ha aprovechado para recordar que los principales líderes de la campaña del Brexit, como los propios Johnson y Gove, no fueron sinceros con el electorado. “Esto es un enorme símbolo de la imposibilidad de lograr un Brexit en los términos en los que se vendió al público británico, a la gente no se le dijo que tendríamos que pagar esto”, ha asegurado.