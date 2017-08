Siete días horribles de Isabel II

La discreta ceremonia no podrá serlo. Las muestras de indignación popular llevan a la Reina a ampliar el recorrido del cortejo fúnebre para que pueda verlo más gente desde la capilla de St. James a la abadía de Westminster. "Estamos complacidos por estos nuevos arreglos", declaró un portavoz del Gobierno de Tony Blair, que, según fuentes políticas, realizó intensas gestiones para vencer la renuencia de Buckingham a modificar el plan original.

Pero la Reina aún tiene reservas. Palacio se abstenía hasta la noche previa de confirmar si la reina Isabel asistiría a la ceremonia de Westminster. El diario popular The Sun criticó a la Familia Real exhortándola a que demuestre "dónde está el corazón de los Windsor". "No ha salido una sola palabra de los labios reales, no se ha derramado una sola lágrima en público... Es como si nadie en la Familia Real tuviera alma".

También se debatía si Elton John, amigo de Diana a quien la princesa consoló cuando lloró durante el funeral de Gianni Versace, debería o no entonar un himno en el funeral. De hecho, la corona ni siquiera sabe si permitirá a los dos hijos de Diana acompañar al féretro.

La Reina sigue de vacaciones en el castillo escocés de Balmoral.