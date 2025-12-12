La elegancia clásica puesta al día: la firma de moda italiana Dan John convoca en Madrid a los iconos de estilo para el hombre actual
La marca presentó en su tienda de la madrileña calle Serrano su colección de invierno, con la presencia de personalidades e influencers como Jaime Astrain, Juan Yanes, Álex Sánchez de la Mora o Lucas Ablático
Mantener intacta la elegancia clásica adaptándola a los tiempos contemporáneos, ayudar al hombre a crear un armario variado con las prendas idóneas para cada ocasión con un punto de distinción y ofrecer un servicio personalizado y cercano desde la experiencia en moda masculina. Con ese propósito nació Dan John en 2015, la firma italiana que desde entonces se ha expandido por todo el mundo añadiendo un toque de sofisticación al día a día del público masculino. Desde sus orígenes en Roma, la marca cuenta ahora con más de 20 tiendas en Europa y Oriente Medio, entre las que se incluye una veintena en España.
En una de ellas, en un lugar tan icónico para la moda como la calle Serrano de Madrid, se presentó ayer su reciente colección de invierno, con un evento en el que se convocaron a personalidades del entretenimiento o el deporte que ejemplifican el estilo masculino por el que apuesta la firma: elegante y atemporal a la vez que abierto a probar nuevas propuestas, versátil y adaptado para cualquier situación, desde lo profesional a lo social, y siempre sofisticado. Por allí pasaron el exfutbolista y presentador televisivo Jaime Astrain, el emprendedor y creador de contenido Juan Yanes, el jugador de baloncesto Fabien Causeur o el nutricionista Guillermo Rodríguez, entre muchos otros.
El evento sirvió, además, para poner el foco en las tiendas de Dan John, espacios creados para ofrecer una experiencia cálida y cercana, en el que el cliente recibe el asesoramiento personalizado del personal de la firma, y en el que puede comprobar a simple golpe de vista los distintos looks de la colección, organizados en colores, desde los clásicos azules y beiges hasta los más atrevidos como lavandas o aguamarinas. Un entorno que comienza con las propuestas más smart casual, entre los que destacan esta temporada los jerseys de cuello vuelto, los abrigos de paño o las cazadoras de ante, y que va cambiando a medida que uno se adentra en la tienda hasta llegar a la sastrería, en la que las formas clásicas se renuevan con tejidos y colores para darle un estilo más atrevido.
Un armario para todas las ocasiones
Una de las máximas de Dan John se basa en vestir al hombre para todo tipo de ocasión sin perder nunca la elegancia. Un armario completo y versátil en el que las prendas acompañen en el día a día y aporten distinción y seguridad. Estas son algunas de sus propuestas para esta temporada, desde clásicos imprescindibles puestos al día y opciones más atrevidas
Suéter con cuello de pico
Camisa la Picoco labrada de corte slim
Cazadora bómber en ante ecológico naranja
Abrigo de botonadura doble
Mocasín de colegio
Camisa de piqué con puños para gemelos
Cazadora corta de ante ecológico
Gabardina técnica azul
Americana efecto franela de raya diplomática
Polo de punto jersey de canalé
Mocasín con borlas
