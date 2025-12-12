Ir al contenido
Icon
ICON PARA DAN JOHN
Contenido patrocinado por una marca

La elegancia clásica puesta al día: la firma de moda italiana Dan John convoca en Madrid a los iconos de estilo para el hombre actual

La marca presentó en su tienda de la madrileña calle Serrano su colección de invierno, con la presencia de personalidades e influencers como Jaime Astrain, Juan Yanes, Álex Sánchez de la Mora o Lucas Ablático

ICON
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Mantener intacta la elegancia clásica adaptándola a los tiempos contemporáneos, ayudar al hombre a crear un armario variado con las prendas idóneas para cada ocasión con un punto de distinción y ofrecer un servicio personalizado y cercano desde la experiencia en moda masculina. Con ese propósito nació Dan John en 2015, la firma italiana que desde entonces se ha expandido por todo el mundo añadiendo un toque de sofisticación al día a día del público masculino. Desde sus orígenes en Roma, la marca cuenta ahora con más de 20 tiendas en Europa y Oriente Medio, entre las que se incluye una veintena en España.

En una de ellas, en un lugar tan icónico para la moda como la calle Serrano de Madrid, se presentó ayer su reciente colección de invierno, con un evento en el que se convocaron a personalidades del entretenimiento o el deporte que ejemplifican el estilo masculino por el que apuesta la firma: elegante y atemporal a la vez que abierto a probar nuevas propuestas, versátil y adaptado para cualquier situación, desde lo profesional a lo social, y siempre sofisticado. Por allí pasaron el exfutbolista y presentador televisivo Jaime Astrain, el emprendedor y creador de contenido Juan Yanes, el jugador de baloncesto Fabien Causeur o el nutricionista Guillermo Rodríguez, entre muchos otros.

El evento sirvió, además, para poner el foco en las tiendas de Dan John, espacios creados para ofrecer una experiencia cálida y cercana, en el que el cliente recibe el asesoramiento personalizado del personal de la firma, y en el que puede comprobar a simple golpe de vista los distintos looks de la colección, organizados en colores, desde los clásicos azules y beiges hasta los más atrevidos como lavandas o aguamarinas. Un entorno que comienza con las propuestas más smart casual, entre los que destacan esta temporada los jerseys de cuello vuelto, los abrigos de paño o las cazadoras de ante, y que va cambiando a medida que uno se adentra en la tienda hasta llegar a la sastrería, en la que las formas clásicas se renuevan con tejidos y colores para darle un estilo más atrevido.

Un armario para todas las ocasiones

Una de las máximas de Dan John se basa en vestir al hombre para todo tipo de ocasión sin perder nunca la elegancia. Un armario completo y versátil en el que las prendas acompañen en el día a día y aporten distinción y seguridad. Estas son algunas de sus propuestas para esta temporada, desde clásicos imprescindibles puestos al día y opciones más atrevidas

Suéter con cuello de pico

Comprar en Dan John

Camisa la Picoco labrada de corte slim

Comprar en Dan John

Cazadora bómber en ante ecológico naranja

Comprar en Dan John

Abrigo de botonadura doble

Comprar en Dan John

Mocasín de colegio

Comprar en Dan John

Camisa de piqué con puños para gemelos

Comprar en Dan John

Cazadora corta de ante ecológico

Comprar en Dan John

Gabardina técnica azul

Comprar en Dan John

Americana efecto franela de raya diplomática

Comprar en Dan John

Polo de punto jersey de canalé

Comprar en Dan John

Mocasín con borlas

Comprar en Dan John

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Nemo devuelve el trofeo que ganó en Eurovisión por el apoyo de la UER a Israel: “No creo que deba estar en mi estantería”
  2. La carta de Ábalos a Guaidó: “Hemos enviado a Víctor de Aldama para que sirva de enlace en nuestras relaciones”
  3. Lituania declara el estado de emergencia para hacer frente a la oleada de globos procedentes de Bielorrusia
  4. Jornada política del 11 de diciembre de 2025 | El PSOE convoca este viernes a las responsables de Igualdad de sus federaciones por el ‘caso Salazar’
  5. Dimite un miembro de la ejecutiva federal del PSOE tras un nuevo caso de supuesto acoso
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
Libro en papel para crear tu propio cómic. Incluye 100 páginas para rellenar viñetas. COMPRA POR 7,99€
escaparate
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 39,99€ (20% DE DESCUENTO)
Bolígrafo de impresión en tres dimensiones. Incluye tres colores y cargador. COMPRA POR 39,99€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores