Tomar la fresca: la costumbre mediterránea que se convirtió en filosofía de diseño

Una imagen de la campaña 'Estar fuera. Una manera muy nuestra de estar', con la que Kave Home presenta su colección Outdoor 2026.

La marca española Kave Home presenta su colección de mobiliario de exterior para 2026, que rinde homenaje a la costumbre ancestral de vivir con las puertas abiertas

En los últimos años el imaginario veraniego se ha transformado. La estética de colores saturados, elementos tropicales y hedonismo sintético que dominó la publicidad y el cine durante las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI ha dado paso a un paraíso mucho más cercano: el de los tonos tierra, las texturas rugosas y el tiempo detenido del estío mediterráneo. Y si en la perfumería los aromas de piña colada han dado paso al limón o a la higuera como símbolos del verano, en el mobiliario ha sucedido lo mismo. Especialmente en un sector, el del mueble de exterior, cuyo auge sigue sin remitir desde la pandemia. Cada vez nos gusta más pasar tiempo en el exterior; “salir a la fresca”, aquella costumbre veraniega conservada durante generaciones en la España rural, se ha convertido en algo casi aspiracional.

La cuerda trenzada y las texturas naturales son una constante en la colección Outdoor 2026 de Kave Home.

En Kave Home, la empresa española de diseño, han elegido este enfoque para presentar una de sus apuestas más ambiciosas: una colección de exterior, Outdoor Collection, pensada para aprovechar la vida al aire libre en terrazas, jardines, balcones, azoteas o piscinas. O, simplemente, para abrir la puerta y dejar que entre la corriente. No en vano la arquitectura vernácula española se ha caracterizado siempre por la presencia de porches, patios y ventanas abiertas. Precisamente con esa idea juega la campaña.

Pero olvídese de la clásica silla de plástico en colores chillones: la innovación también ha llegado a este sector y se plasma en materiales que aúnan la calidez de siempre con la tecnología de hoy.

Por supuesto, hay madera. Y madera maciza, que es una de las especialidades de esta marca fundada en Girona que se ha convertido en un gigante del sector gracias a un planteamiento creativo y logístico con pocos equivalentes actuales. La madera de acacia es uno de los materiales fundamentales de la colección —está, por ejemplo, en la colección Alipa—, pero también hay sitio para el aluminio, que en algunos casos tienen un efecto madera con lo mejor de ambos mundos: ligereza y estabilidad.

Los tonos cromáticos de la colección se inspiran en el paisaje.

En cuanto al diseño, las líneas futuristas y los colores chillones quedan de momento aparcados, aunque hay algo inevitablemente contemporáneo en las líneas suaves y sutiles de sillas, butacas y tumbonas. La cuerda trenzada, un clásico del mueble popular mediterráneo —¿acaso hay algo más propio para tomar el fresco que una silla de enea?—, toma protagonismo en respaldos y asientos, demostrando que hay mucha ingeniería de altura en la sabiduría de siempre: es un material flexible y cómodo, que deja pasar el aire y que se adapta a cada persona. En cuanto a los tonos, dominan los colores suaves, el beis, el tierra, los blancos y grises, además del grafito, el verde y el topo. Son colores del paisaje pensados para fundirse con él.

La colección, que se ha anunciado este martes y es la principal apuesta de Kave Home para este verano, no solo incluye muebles, también hay lámparas de exterior que aprovechan los avances tecnológicos para prescindir de enchufes e instalaciones engorrosas: hay varios modelos con módulos LED extraíbles, con carga solar o con carga por USB-C. Algunas de ellas, con su asa superior, replican la tipología de los faroles tradicionales. También hay muchos nuevos tejidos, pensados para resistir a la intemperie, al calor o a la humedad. Esa es otra diferencia: el mobiliario de exterior en 2026 aspira a ser tan longevo y sólido como el de interior.