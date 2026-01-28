Quinton Aaron, coprotagonista con Sandra Bullock de ‘Un sueño posible’, ingresado grave tras desplomarse en su casa

El intérprete, que se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió a la actriz un Oscar, está hospitalizado con soporte vital por una infección en la sangre

Quinton Aaron (Nueva York, 41 años), actor que se hizo conocido por su interpretación de Michael Oher en la película Un sueño posible que le valió un Oscar a mejor actriz a Sandra Bullock, permanece con soporte vital tras ser ingresado en un hospital de Atlanta a raíz de un colapso sufrido en su domicilio. La información disponible apuntaba a una infección en la sangre, mientras el equipo médico seguía realizando pruebas para determinar la causa. Este miércoles, según ha publicado TMZ de fuentes de la familia del intérprete, el equipo médico han encontrado un “quiste raro” en su columna y siguen realizando pruebas para determinar si es benigno.

Según explicó Margarita Aaron, la esposa del intérprete, el pasado lunes al citado medio estadounidense, ese día se apreciaron signos de mejoría desde que fuera intubado el pasado viernes, 23 de enero. “Hoy ha abierto los ojos y ha levantado el pulgar”, contó la también enfermera con la que se casó en 2024, que añadió que su marido presentaba una infección sanguínea y que el personal sanitario continuaba con distintas evaluaciones para concretar el origen exacto.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por su esposa, el actor se desplomó mientras subía las escaleras de su casa después de perder la sensibilidad en las piernas. También indicaba que, en los días previos a la caída, el intérprete había estado sufriendo dolor en el cuello y en la espalda. Añadía, además, que durante el traslado al hospital Aaron perdía y recuperaba la consciencia, circunstancia por la que los médicos recomendaron el soporte vital.

La Red de Ayuda para Veteranos, que afirma tener una larga relación con el actor, ha pedido ayuda para costear los gastos médicos de su enfermedad en la página de recaudación de fondos GoFundMe, donde esperan recaudar unos 35.000 dólares: “Mientras lucha por su vida, su familia se enfrenta a una inmensa carga emocional y financiera, que incluye crecientes gastos médicos, costos de vida constantes y la incertidumbre de cuánto tiempo durará la recuperación”. En el mensaje, añaden: “Cuando alguien está tan gravemente enfermo, la vida no se detiene. Las facturas no se detienen. Los gastos se acumulan. Y ninguna familia debería tener que elegir entre centrarse en la supervivencia de su ser querido y preocuparse por cómo sobrevivirá económicamente”. “Quinton ha dedicado su vida a inspirar a otros, recordándonos que la compasión y la humanidad aún importan en este mundo”, comparten en la descripción. Hasta la fecha, ya se han recaudado más de 43.000 dólares.

El pasado verano, el actor publicó en su perfil de Instagram —donde tiene casi 64.000 seguidores— un combo de dos fotos (con un antes y un después) en el que se podía apreciar su considerable pérdida de peso: “Solo quiero decir que siempre me veo bien con traje, si se me permite decirlo, pero, maldita sea, me veo mejor luciendo esta pajarita y pesando 150 libras menos [unos 68 kilos] en esta foto que en la de la izquierda”.

En cuanto a la carrera profesional de Aaron, el neoyorquino alcanzó proyección internacional en 2009 con Un sueño posible, cinta que protagonizó con Sandra Bullock. El largometraje, basado en una historia real, sigue la trayectoria de Michael Oher, un joven sin hogar y con un pasado traumático que llegó a convertirse en jugador de fútbol americano gracias al apoyo de una mujer y su familia. Bullock ganó el Oscar a mejor actriz por este papel y el filme fue nominado además a mejor película. En el año 2023, Oher solicitó a la familia un pago por daños por el uso de su nombre y su historia en la película, además de poner fin a la tutela.

Aaron ha participado en decenas de películas y series, como en un capítulo de 2010 de Ley y orden: unidad de víctimas especiales. Entre los filmes en los que aparece están War Dawgz (2025), Halfway (2017), It’s Not My Fault and I Don’t Care Anyway (2017), Bad Company (2018) y Blue Lightning (2023).