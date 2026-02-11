Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 11 de febrero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

El cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos de la lotería en España. Su popularidad no solo se debe a la amplia variedad de premios que ofrece, sino también a que permite participar cada día de lunes a jueves, brindando frecuentes oportunidades de ganar.

Desde 1984, el formato del juego se mantiene prácticamente igual: los cupones incluyen una combinación de cinco cifras y una serie, y quienes aciertan ambas partes del número ganador obtienen un premio principal de 500.000 euros. Además del gran premio, se reparten miles de premios adicionales en función de cuántas cifras coincidan con las del número premiado.

Resultados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de hoy

Este miércoles día 11 de febrero, los números premiados han sido los siguientes:

Número: 32550

Serie: 018

Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE

Hay que tener en cuenta que en un mismo cupón no pueden acumularse varios premios.

32550 serie 018 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

32550 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

3255 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

2550 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

325 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

550 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

32 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

50 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

3 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

0: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Cómo cobrar los premios

Los premios pueden cobrarse de forma sencilla: si el cupón se adquirió en JuegosONCE.es, el importe se abona directamente en la cuenta del usuario. En el caso de los cupones físicos, los premios pequeños se cobran en cualquier punto de venta, mientras que los superiores a 500 euros se gestionan en las delegaciones de la ONCE o en entidades bancarias colaboradoras. Los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20 %, según la normativa vigente.

Prepárate para el sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE

En poco más de un mes llega uno de los días más especiales del año para los padres y ONCE aprovecha para celebrarlo con uno de sus sorteos Extraordinarios.

El próximo 19 de marzo ONCE reparte un premio de 17 millones de euros al ganador, entre numerosos premios más.

El décimo para probar suerte con este sorteo ya está a la venta en la página web oficial de JuegosOnce.es y en puntos de venta oficiales.