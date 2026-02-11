Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 11 de febrero

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.

Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles

Loterías y Apuestas del Estado entrega este miércoles un bote de 2,5 millones de euros con uno de sus sorteos más esperados, la Bonoloto, que reparte millones de euros en premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Las cantidades premiadas son variables, dependen de cada categoría y de la recaudación acumulada en cada apuesta.

En el sorteo de Bonoloto de ayer martes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo un acertante de segunda categoría, que se llevó más de 182.000 euros y selló su boleto en Madrid.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 11 de febrero han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 2, 25, 32, 36, 39

Número complementario: 38

Reintegro: 9

Todos los premios

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar los números premiados

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

¿Y si me toca? Cómo cobrar los premios

Recuerda la normativa de Loterías y Apuestas el Estado para cobrar tus décimos premiados: si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.