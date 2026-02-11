Una denuncia por precariedad y la amenaza de huelga enfrenta a la Cineteca con sus trabajadores

La Cineteca Nacional enfrenta la amenaza de huelga de sus trabajadores. El personal de la histórica institución para la preservación y exhibición del cine en México ha enumerado varias quejas en un comunicado y ha advertido que, de no ser atendidas, derivarán en el llamado a una suspensión de las actividades en las tres sedes emblema de Ciudad de México. Entre las denuncias, los empleados reclaman por los bajos salarios, el adeudo de quincenas y condiciones de precariedad laboral que les obliga a trasladarse entre las nuevas localizaciones de la Cineteca porque no ha habido nuevas contrataciones.

La institución ha respondido en un comunicado que “está atenta” al pago de los colaboradores, quienes están informados sobre las gestiones que se están haciendo respecto al abono de sus salarios. “[La Cineteca] hace lo necesario para solventar la situación, consciente de lo que implica para cada uno de ellos”, ha escrito en una publicación de sus redes sociales. “Cabe destacar que el pago del mes de enero fue realizado a cabalidad para la mayor parte de sus prestadores de servicios profesionales”, ha añadido. Además, asegura que el pasado 9 de febrero se convocó una reunión para tratar el problema e informar sobre la renovación de los contratos del personal. Sin embargo, los trabajadores amenazan con suspender las actividades en las tres sedes si no se resuelven todas sus peticiones.

Fachada de la Cineteca Nacional de Chapultepec, en septiembre de 2024. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

El tema de las contrataciones es una de las principales quejas de los trabajadores, con el que han abierto la lista de reclamaciones en su comunicado. Denuncian que carecen de contratos laborales formales que los expone a vulnerabilidad jurídica y de falta de certeza sobre su futuro dentro de la institución. “El 70% de las y los trabajadores operamos bajo el esquema de Servicios Profesionales (honorarios), y durante el presente año 2026, únicamente se nos ha solicitado la firma de una extensión de contrato correspondiente al mes de enero 2026, lo cual sucedió a la mitad de dicho mes”, han señalado.

El personal también ha denunciado que, pese a que la Cineteca ha abierto dos sedes adicionales, Cineteca Nacional de las Artes y Cineteca Nacional Chapultepec, no se han hecho las contrataciones correspondientes para asumir la carga de trabajo. Tampoco se han ajustado los salarios de las personas en plantilla que tuvieron que trabajar más para dar servicio a las nuevas localizaciones. En consecuencia, los trabajadores denuncian una “una sobrecarga laboral” que afecta a su desempeño, salud física y mental.

Los salarios de la Cineteca es otra de las quejas en el escrito. Los trabajadores acusan que se les ha informado de la imposibilidad de que les aumenten el salario debido a la “falta de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”. El sueldo de un empleado de la institución apenas rebasan el salario mínimo, unos 9.600 pesos por mes. Además, indican que no les cubren los traslados entre las tres sedes de la Cineteca. Todo esto sumado a que durante el pasado enero, solo el personal contratado con antigüedad mayor a seis meses recibió su nómina completa, a los demás les abonaron lo correspondiente a 15 días trabajados. “Esta situación genera desigualdad, incertidumbre y afecta directamente la estabilidad económica de las y los trabajadores, dejándose de lado la dignidad laboral. A pesar de esto, los trabajadores y trabajadoras laboraron el mes completo y aún no se sabe cuándo se pagará la otra mitad de su salario”, han denunciado.