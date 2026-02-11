Danna Paola participa en una conferencia de Harvard sobre liderazgo de mujeres latinas

La actriz, cantante, modelo y empresaria mexicana habló sobre el éxito femenino y recibió un reconocimiento por su trayectoria en la Conferencia de Empoderamiento y Desarrollo de Latinas

Danna Paola (Ciudad de México, 30 años) ha sumado “un sueño” más a su carrera al participar en una conferencia de una de las universidades con más prestigio en el mundo. La actriz, cantante, modelo y empresaria mexicana ha hablado en la Universidad de Harvard sobre liderazgo, desarrollo y empoderamiento femenino enfocado en latinas. “El éxito de verdad es muy incómodo; te tienes que enfrentar a esa sensación. ¿Por qué? Porque te obliga a tomar decisiones que no siempre son las más populares, porque ir a por algo te va a exponer a la opinión de los demás, tal vez esas opiniones no serán las más amables”, se escucha decir a la mexicana en un video tomado por una de las asistentes.

“Ha sido un sueño lograr estar aquí y recibir este reconocimiento [por su trayectoria y presencia pública] por parte de LEAD Conference”, ha dicho la artista en una publicación de Instagram. La Conferencia de Empoderamiento y Desarrollo de Latinas (LEAD, por sus siglas en inglés) inició en 2007 en Harvard, con sede en Massachusetts, con la intención de crear una comunidad de mujeres latinas y facilitar la entrada de las jóvenes al mundo profesional a través de las ponencias, según se lee en su sitio web, que añade que a pesar de los avances logrados en la diversificación de oportunidades y aprovechamiento de minorías, las mujeres siguen estando “infrarrepresentadas en todos los puestos de liderazgo, en todos los ámbitos”. “Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí. Gracias por escucharme, por crear comunidad y recordarnos que nuestra voz importa”, añadió.

Harvard es una de las universidades con más prestigio del mundo. De acuerdo con Times Higher Education, una revista digital británica especializada en educación superior, el instituto se ubica en el puesto cinco, junto con la Universidad de Stanford, de una lista de 2.191 escuelas. Estados Unidos domina el catálogo con siete universidades dentro del top 10.

Danna Paola inició su carrera en el mundo del entretenimiento desde los 5 años. “[Mis padres] me decían que era un juego, y después se convirtió en mi trabajo de ocho a siete, no tenía otra cosa más que ser artista. Mi sacrificio más grande fue mi niñez”, dijo la capitalina a este diario en 2023. Sin embargo, durante los últimos años ha ido diversificando su carrera.

La joven artista celebró en junio de 2025 su cumpleaños número 30. “Me gradúo de una gran etapa en mi vida, mis 20. Me siento más plena, más guapa, más segura que nunca” dijo en un encuentro con la prensa, poco después del festejo.

Además de conciertos y papeles en teatro y televisión, es imagen de marcas como Tiffany’s, Fendi, Puma y Calvin Klein. A finales de 2025, Pandora anunció que Danna Paola sería su embajadora en América Latina. “Es una artista que conecta con su autenticidad. Tiene esa capacidad de combinar fuerza, emoción y creatividad de una manera genuina”, dijo Virginie Dubray, directora de marketing de Pandora en Latinoamérica, según recoge el medio Fashion Network, especializado en moda.

