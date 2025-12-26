Con pijamas a juego, ‘perrijos’, más familia y música: así han celebrado la Navidad famosos como Tamara Falcó, Kate Middleton y Bisbal

Este año personalidades como Jennifer López, Meghan Markle y Cristiano Ronaldo han pasado las fiestas navideñas desde su sillón, mientras que Pablo Alborán lo ha hecho con música y Timothée Chalamet con su famosa novia. Cada uno ha festejado a su manera y lo han contado en sus redes sociales

La Navidad es una de las celebraciones favoritas de los famosos. Este año personalidades como el clan de las Kardashian han optado por pasarla como mejor lo saben hacer: una gran fiesta glamourosa. Otros han preferido hacerlo en pijama, como la cantante Jennifer López, Meghan Markle y su familia, o Cristiano Ronaldo y su prometida Georgina Rodríguez, junto a sus hijos. Además, este año los más peludos han sido protagonistas de las navidades de la familia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva —quienes han posado con sus perrijos en Instagram—, como ya lo fueron los de los reyes eméritos en su última felicitación navideña.

Las Kardashian no pierden ninguna oportunidad para lucir los atuendos más deslumbrantes y este año no ha sido la excepción. La hermana más famosa, Kim, ha compartido una foto en su casa, llena de árboles de Navidad, usando un vestido Mugler negro y plateado de 1986, combinado con pendientes y brazaletes de diamantes de Lorraine Schwartz.

Después de dos años de relación, el actor Timothée Chalamet ha pasado la Navidad con su novia desde 2023, Kylie Jenner, y el resto del clan de las Kardashians. En una storie de una foto de una casita de jengibre que subió Aitana De la Hoya, hijastra del cantante Travis Barker [baterista de Blink-182 y esposo de Kourtney Kardashian], se ve el nombre del intérprete arriba del de Jenner. También aparecen los de Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, con sus respectivos hijos, y Kris y Kendall Jenner.

En familia

“Amor y familia, lo que siempre necesito”, dice el texto con el que el cantante David Bisbal ha acompañado su carrusel de fotos navideño en Instagram. En él se le ve, muy cómplice y cariñoso, junto a su esposa, la actriz venezolana Rosanna Zanetti, además de haciendo fotos navideñas a los dos hijos que tienen en común.

También la artista española Bárbara Rey, quien este año ha publicado sus memorias, ha elegido Instagram y la melodía navideña de Mariah Carey para desear unas felices fiestas a sus seguidores. Lo ha hecho con un carrusel de fotos en las que posa junto a la única de sus dos hijos con quien sigue teniendo relación, la DJ Sofía Cristo, y con su nuera.

Barack y Michelle Obama han deseado una “¡Feliz Navidad!” en una foto posando juntos que han compartido desde la red social X. “Michelle y yo esperamos que tengas unas vacaciones maravillosas llenas de luz y alegría”, escribía el expresidente estadounidense. Cada año, los Obama envían una cantidad sorprendente de tarjetas de Navidad. Durante una aparición de Michelle Obama en el programa Jimmy Kimmel Live! a principios de diciembre, reveló: “Sabes, lo comprobamos. Son más de 100.000, así que es mucha gente a la que queremos agradecer”.

En pijama

Hay otros famosos que prefirieron deja el glamour atrás y celebrarla en pijama. Meghan Markle y el príncipe Enrique optaron por pasar una Navidad tranquila en casa. “Anoche estaba picoteando los restos de nuestra cena de Nochebuena (este año, dim sum), envolviendo algunos regalos de última hora y bajando de puntillas las escaleras con mi marido para asegurarnos de que ‘Santa’ había disfrutado de sus galletas y de que ‘los renos’ se habían comido sus zanahorias —todo para mantener la magia de la mañana de Navidad a través de los ojos de nuestros hijos”, escribió en un boletín de su marca de estilo de vida, As ever. “Hoy planeo pasar el día acurrucada con mi familia —quizá en pijama todo el día, unas partidas de Scrabble o Sequence (o Candyland para los niños), música sonando, velas parpadeando, perros roncando, picoteo sin fin; las risas, las conversaciones al margen, las respiraciones profundas (ya sabéis cuáles), la diversión y los recuerdos”, continuó. “Espero que, tanto si estáis cómodamente en pijama como nosotros, si estáis en una gran reunión, con vuestra pareja, con vuestros hijos o solos —dondequiera que os encontréis hoy leyendo esta nota— sepáis que os deseo una muy feliz Navidad y todas las bendiciones que la acompañan”, concluía.

El futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, el “amor de su vida” y a quien pidió matrimonio el pasado mes de agosto, han publicado un vídeo en el perfil de Instagram de él en el que se les ve, junto a sus cinco hijos, acercándose al árbol navideño del hogar, todos combinados con pijamas de cuadros. Junto a las imágenes, se lee en portugués: “Esperanza que renueva, amor que abraza, familia que apoya y luz que guía. Feliz Navidad”.

Jennifer Lopez también ha optado por combinar pijamas con su familia. En Instagram compartió un carrusel de fotos acurrucada en un gran sillón junto a su hija, Emme Maribel, de 17 años, y su hermana Lynda Lopez.

Navidad con los más peludos

Junto a una felicitación en inglés, Tamara Falcó y su marido Íñigo Onieva han publicado una divertida y navideña foto en Instagram junto a sus nada menos que cinco perros. Además, como parte de “la familia Onieva Falcó”, ellos también firman el Christmas como: “Nala, Dalkkung, Missy, Jacinta y Vanila”.

La actriz Jennifer Aniston ha compartido una serie de fotos en sus redes sociales celebrando las fiestas junto a su novio Jim Curtis, con quien hizo oficial su relación el mes pasado con una foto en Instagram. Aunque los verdaderos protagonistas de la publicación son sus perros posando frente al árbol y usando cascabeles rojos y verdes en sus collares.

Y a nadie se le olvidan los cinco caninos reales de los Reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía, quienes protagonizaron por primera vez las felicitaciones navideñas de la realeza. Dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y un pequeño peekapoo posando delante de un árbol de Navidad aparecen en la imagen que se difundió. “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, se lee en el interior, junto a un “2026″ manuscrito y las firmas de los eméritos.

FELICITACIÓN DE NAVIDAD DE SUS MAJESTADES LOS REYES. Don Juan Carlos y Doña Sofía Casa de S.M. el Rey

Con música

Kate Middleton y su hija, la princesa Carlota, compartieron un íntimo momento madre e hija tocando al piano para un concierto de villancicos en el programa Together at Christmas. Su mano a mano a las teclas, aunque pregrabado en el Castillo de Windsor una semana antes, conmovió el corazón de muchos británicos el día de Navidad.

Y también con música —la que le corre por la sangre— y rodeado de los suyos, ha celebrado las fiestas navideñas el cantante malagueño Pablo Alborán , como demuestra el vídeo que ha compartido en Instagram: solo se le ve a él, a la guitarra, en un plano contrapicado, pero su energía y las voces que le acompañan cantando con una “guitarra vieja y desafinada” su tema ‘Mis 36’ dan una idea de lo que disfruta.

La cantante Céline Dion compartió un vídeo en sus redes sociales cantando uno de sus clásicos: All By Myself. Y lo hizo con un toque de humor: protagonizó un pequeño monólogo caracterizada de El Grinch.