Liam Neeson aclara que no es antivacunas tras poner su voz a un documental que carga contra ellas

El actor, que en el pasado se expresó públicamente a favor de la vacunación, se ha visto envuelto en una polémica por su trabajo en una cinta sobre la covid que cuestiona su legitimidad

Al actor británico Liam Neeson (Ballymena, 73 años) le está tocando estos días hacer algunas aclaraciones públicas sobre su opinión de las vacunas. El protagonista de la reciente Agárralo como puedas —y de un conveniente y finalizado amor de verano con Pamela Anderson durante la promoción de esta película— es la voz de Plague of Corruption, un documental antivacunas dirigido por un experto en ovnis Michael Mazzola —que en el pasado firmó trabajos sobre conspiraciones extraterrestres—, y basado en un libro que se puso muy de moda durante la pandemia de la covid y que está coescrito por la excientífica desacreditada Judy Mikovits y el escritor aliado de la derecha Kent Heckenlively. A pesar de estos créditos, Neeson, que anteriormente ya se había expresado públicamente a favor de la vacunación, decidió poner voz a la cinta y, ahora, sus representantes han tenido que salir a defenderle en un comunicado enviado al diario británico The Guardian tras la polémica generada.

“Todos reconocemos que puede existir corrupción dentro de la industria farmacéutica, pero esto nunca debe confundirse con la oposición a las vacunas”, dice el texto facilitado por el equipo del actor al periódico. Y continúa su tajante defensa: “Liam nunca ha sido, ni es, antivacunas. Su extensa colaboración con Unicef ​​subraya su firme apoyo a las iniciativas globales de inmunización y salud pública. No influyó en el contenido editorial de la película, y cualquier pregunta sobre sus afirmaciones o su mensaje debe dirigirse a los productores”.

Neeson se desvincula así de la línea editorial de la cinta, aunque cuesta creer que, basándose en un libro ya existente y con las mismas ideas, el actor no advirtiera las posibles repercusiones de su participación en Plague of Corruption. Según The Guardian, la narración leída por el protagonista de Venganza hace planteamientos como que quienes están a favor de las vacunas han exigido “sumisión incondicional a nuestras instituciones públicas”, y que “la ciencia se ha politizado peligrosamente”.

En la película, se elogia al secretario de Salud y Servicios Humanos de Donald Trump, Robert F Kennedy Jr. —reconocido antivacunas—, quien interviene para afirmar: “El gran problema con las vacunas es que simplemente no se prueban de manera segura”. Se ataca también al exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, y se muestran fragmentos del documental de la BBC Guinea Pig Kids, que en 2004 denunciaba conductas peligrosas relacionadas con las pruebas de detección del VIH en niños y por el que la cadena británica tuvo que disculparse en 2007, después de que el Centro para la Ley y Política del VIH se quejara de un contenido que, entre otras cosas, daba una importancia indebida a un defensor de la falsa idea de que el VIH no estaba relacionado con el sida.

En cuanto a la coautora del libro, Judy Mikovits llegó a afirmar que la covid fue causada por una cepa nociva de la vacuna contra la gripe, e instó a la gente a no inmunizarse. En la narración leída por Neeson se critican los confinamientos con frases como: “Miles de vidas se perdieron, no por el virus, sino por la angustia mental provocada por estas duras restricciones”. También se hace referencia a un informe que asegura que las vacunas salieron apresuradamente al mercado y que las define como “experimentos peligrosos”, por los que los responsables “continúan evadiendo la rendición de cuentas”. Por su parte, Kent Heckenlively, coautor del mencionado libro y también productor de la película, ha escrito otros títulos con el locutor de radio de extrema derecha Alex Jones, quien llegó a afirmar que el tiroteo de 2012 en la escuela Sandy Hook fue un engaño, lo que le valió una condena por difamación de 1.400 millones de dólares que debía pagar a las familias de las víctimas.

Como embajador global de Unicef, Neeson expresó en 2022 su apoyo a las vacunas, calificándolas de “un éxito humano extraordinario”. “En los últimos años, el debate sobre las vacunas ha perdido de vista el gran beneficio que han aportado a cada uno de nosotros. Debemos celebrarlo. Es quizás uno de los mayores logros colectivos de la historia de la humanidad”, continuaba.