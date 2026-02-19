¿Están buenos el “cheesecake japonés” y otros postres virales ultrarrápidos?

El Comidistest vuelve a tu pantalla para probar la famosa “tarta de queso japonesa” de dos ingredientes y otros cuatro dulces casi instantáneos que han triunfado en las redes

Recetas virales ha habido muchas, pero pocas han sido tan omnipresentes como el llamado “japanese cheesecake” de dos ingredientes. Esta presunta tarta de queso, que ni es tarta, ni tiene queso, ni es japonesa, arrasó como un ciclón en las redes hace unas semanas, cuando incontables creadores de contenido se lanzaron a repetirla como papagayos hambrientos de likes y visualizaciones. Pasada la tormenta, cabe preguntarse si estaba realmente buena, o si podemos sacar alguna enseñanza de su técnica.

Para eso está el Comidistest, una sección en la que probamos recetas virales para comprobar si son un éxito o un zurullo. Tras hacer la prueba del algodón a postres fit, platos de pasta, ensaladas o helados de tres ingredientes que triunfaron en internet, hoy nos centramos en el susodicho cheesecake y otros postres ultrarrápidos, que prometen grandes resultados sin apenas cocina. ¿Quieres saber si alguno se salva? Pues mira el vídeo de arriba.

Recetas probadas

