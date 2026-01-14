El municipio con más pasos a nivel en Euskadi, 34, afronta su mayor reordenación ferroviaria

Pasear por Zalla (Bizkaia, 8.000 habitantes) implica sortear las vías del tren más pronto que tarde. En este pueblo del interior de la provincia confluyen dos líneas fundamentales para conectar su comarca con el área metropolitana de Bilbao: la línea de cercanías que parte desde Balmaseda y la línea de media distancia que conecta Santander con Bilbao. Todo trascurre por la superficie con hasta 34 pasos a nivel que convierten a este municipio en el primero con mayor número en Euskadi y el segundo en España, por detrás de Llanes (Asturias, 13.000 habitantes).

La presencia constante del ferrocarril marca los ritmos cotidianos del municipio. Las barreras bajan varias veces al día, los peatones aceleran el paso al sonido de las señales acústicas y las colas de vehículos se repiten a lo largo de la jornada. Ya forman parte del paisaje urbano. “El tren ha estado siempre ahí y lo hemos integrado en nuestra vida”, resume el alcalde de la localidad, Unai Diago (Zalla Bai, partido independiente). El dirigente municipal, que terminará el año próximo su segunda legislatura, reconoce que durante décadas han asumido los pasos a nivel como una normalidad difícil de cuestionar.

La pérdida de tiempo o las complicaciones logísticas se quedan en anécdotas, cuando han sido dos vecinos los que han perdido la vida en los últimos cinco años al tratar de cruzar por estos puntos negros. En mayo de 2022, una menor de 17 años falleció en el centro del pueblo cuando fue atropellada por un convoy. En octubre de 2025, un repartidor de Grusar, una empresa de repartos subcontratada por Amazon, fallecía encerrado en su furgoneta a la que arrolló otro tren.

Nuevos planes

El ministerio de Transportes terminaba el pasado año anunciando que trabaja en proyectos para suprimir estos cruces. La última notificación de Adif para eliminar 12 pasos a nivel existentes en el pueblo ha caído como agua de mayo después de todas las reclamaciones de Zalla ante instituciones superiores, como el Gobierno vasco o el español. Los planes pasan por desarrollar una variante ferroviaria para conectar las dos líneas y liberar más de un kilómetro de vías del centro urbano, afirman fuentes de la compañía.

La administración de infraestructuras ferroviarias acaba de adjudicar la redacción del proyecto para la reordenación de la red ferroviaria de ancho métrico por 1,4 millones de euros. El proyecto también conseguirá “incrementar la permeabilidad de la infraestructura y minimizar la posibilidad de inundaciones en el municipio”, tal y como recoge el estudio informativo aprobado por el ministerio.

Con la eliminación del viejo trazado de la línea desde Balmaseda se eliminarán siete pasos a nivel y con la adecuación del trazado de la línea proveniente de Cantabria se suprimirán otros cinco: en cuatro se evitará el cruce por la vía, mientras que el quinto se convertirá en un paso peatonal a nivel inferior.

Paso a nivel en la zona de Aranguren, en Zalla (Bizkaia), de la línea Bilbao-Santander. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Vecindario afectado

Itziar Barquín escucha una vez más las señales sonoras y se asoma a la ventana para ver cómo empiezan a bajarse las barreras del paso a nivel. Justo debajo de su ventana, una pancarta pide el fin de las expropiaciones de viviendas. Segundos más tarde pasa un tren de cercanías tras paralizar el tráfico rodado y de peatones. “No sé cuánto más aguantaré aquí. Ese paso peatonal que se contempla se ubicaría en el suelo de mi casa”, lamenta. El proyecto contempla que los peatones crucen por un paso subterráneo y que los vehículos circulen por una carretera paralela a las vías.

“¿A dónde me voy a ir a vivir yo?”, se pregunta esta vecina que vendió su piso en Bilbao para “buscar paz” en esta comarca. El caso de Barquín es el más extremo; a otras vecinas de la zona les reducirán el espacio entre sus hogares y el trazado. Lleva desde hace cuatro años luchando, porque las intenciones no son nuevas. “Nos reunieron al pueblo para explicarnos sus planes, pero no terminaron de convencernos de la manera en la que los desarrollan”. La afectada alega que un paso subterráneo no es la mejor solución para hacer frente a este problema ya que en “muchos casos se han convertido en lugares inseguros”.

Adicionalmente a estos 12 pasos a nivel mediante la variante ferroviaria de Aranguren, Adif ha propuesto la supresión de otros pasos a nivel en el municipio de Zalla y trabaja con el Ayuntamiento en un borrador de convenio para poder iniciar la redacción de los proyectos.

Operación compleja

Desde el consistorio reconocen que la operación entraña una elevada complejidad técnica y política. Cuando llegó a la alcaldía este ingeniero de telecomunicaciones, ya estaban en marcha dos estudios diferentes impulsados por Adif, con objetivos distintos pero coincidentes en la eliminación de pasos a nivel. “No hay soluciones sencillas”, insiste el primer edil, quien subraya que el proyecto básico deberá abordar expropiaciones, licencias y procesos de información pública antes de que puedan comenzar las obras.

“Adif está actuando con sensibilidad, pero algunos vecinos podrían perder propiedades o viviendas. Es un proceso complejo y doloroso, pero necesario para garantizar la seguridad colectiva”, apunta en una entrevista telefónica con EL PAÍS. Diago añade que “durante décadas los pasos a nivel se han asumido como algo normal, pero no podemos seguir conviviendo con este riesgo estructural”.

“El tren es parte de la vida de Zalla. Hemos nacido y vivido con él, integrándolo en nuestra rutina, pero eso también tiene consecuencias”, señala. El debate de fondo, coinciden todas las partes, es el de la seguridad. Las dos muertes registradas en los últimos años han acelerado una reflexión que llevaba tiempo latente. El alcalde sostiene que ya es hora de poner fin a estas situaciones y que el reto ahora es compatibilizar la necesaria eliminación de pasos a nivel con el menor impacto posible sobre el tejido residencial y la vida de los vecinos.