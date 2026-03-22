La fiebre por los musicales acelera la renovación de la escena en Madrid, el tercer destino de referencia en el mundo

Los teatros de la capital amplían sus aforos, renuevan sus equipos técnicos y ofrecen experiencias novedosas ante la creciente demanda de los espectáculos de Broadway

Cuando se apagan las luces y se abre el telón en el Nuevo Teatro Alcalá las brujas vuelan sobre sus escobas, los animales protagonizan coreografías imposibles y los espantapájaros viven felices y comen perdices. En musicales como Wicked el público se convence de que la magia existe, y todo gracias a la maquinaria teatral que trabaja sin descanso para desafiar las barreras del mundo real. La evolución de los equipos escenográficos, de iluminación y sonido en los teatros madrileños es una de las razones que explican por qué la capital española se ha consolidado como el tercer destino de referencia para los amantes del género, después de Broadway (Nueva York) y West End (Londres). “La tecnología nos ha ayudado a construir espectáculos cada vez más visuales”, resume David Barreñada, director de operaciones de ATG Entertainment España. Hoy la mayoría de espacios escénicos de la ciudad se han renovado, mientras que otros como el antiguo cine IMAX y el Teatro Madrid-Concha Velasco se encuentran en obras a la espera de renacer como templos del teatro musical.

En la temporada 2025/2026 el público puede elegir entre 15 producciones diferentes, una oferta amplia y diversa que refleja el complejo ecosistema que existe detrás de los musicales. “Madrid se ha convertido en la tercera ciudad a escala mundial en producción de teatro musical y en la primera si nos fijamos en los espectáculos en español. Eso ha impulsado una industria importante que genera muchos puestos de trabajo”, dice Jesús Cimarro, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid (APTEM).

El también director de los teatros La Latina y Bellas Artes, señala que “la mayor parte de las salas de Madrid han cambiado todos sus sistemas de iluminación y de sonido” para adaptarse a las nuevas tecnologías, lo que permite afrontar “proyectos de envergadura en los que impera la luz y el sonido”. En el caso del centenario Teatro La Latina, la metamorfosis que experimentó en 2019 le ha permitido estrenar grandes títulos como Los Chicos del Coro y, más recientemente, Oliver Twist.

Posicionarse en el mapa internacional como destino de musicales no solo le ha servido a la ciudad para estimular la renovación de sus teatros clásicos, sino que también ha repercutido positivamente en la economía local. “La sensación que tenemos esta temporada es muy positiva: el público sigue respondiendo y el musical se ha convertido en uno de los grandes motores culturales y turísticos de la ciudad”, señala la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

La fortaleza de este tipo de espectáculos en la capital, según la concejala popular, reside en su capacidad “para atraer públicos muy diversos”: por un lado, los vecinos de la ciudad, y por otro, turistas nacionales e internacionales. “Madrid tiene algo que lo hace singular: es una de las pocas grandes capitales del mundo donde se puede disfrutar de una oferta tan amplia de musicales en español”, concluye.

La fiebre por el teatro musical que vive la capital no se entiende sin El Rey León. En 2011, cuando los musicales de gran formato todavía se percibían como un patrimonio exclusivo del mundo anglosajón, la empresa Stage Entertainment apostó por representar en el teatro Lope de Vega, en el corazón de la Gran Vía, la historia del joven león Simba. “Nosotros fuimos los primeros en llegar a Madrid y durante mucho tiempo estuvimos prácticamente solos. Poco a poco nació un nuevo mercado que atrajo nuevas empresas y que ha ido evolucionado hasta el bum que conocemos hoy”, recuerda Yolanda Pérez, directora general de Stage Entertainment España, al mismo tiempo que afirma que “cualquier competencia es buena”.

El desembarco en Madrid de uno de los musicales más laureados de la historia no ocurrió de la noche a la mañana. Las grandes dimensiones de los decorados del musical original de Disney y las coreografías con grandes grupos de actores sobre el escenario obligaron a la productora a acometer una reforma integral del Teatro Lope de Vega antes de su apertura. La directora explica que los teatros clásicos de Madrid “no estaban preparados para producir musicales”, ya que hasta entonces solo se había producido teatro de texto. “Tuvimos que hacer una obra muy importante, sobre todo en el escenario y en el backstage”, añade.

La lista de necesidades técnicas de los musicales de gran formato es interminable. Para hacerse una idea de los números que se manejan en estas producciones basta con repasar algunos de los elementos que se emplean en el musical de Wicked: más de 1.000 piezas de vestuario, 150 pares de zapatos, más de 100 pelucas y 25 máscaras; 40.000 puntos de luz entre flores LED, vídeo LED y cabezas robóticas; 67 pantallas para hacer el seguimiento técnico; 103 altavoces en el teatro; 40 micrófonos inalámbricos para el elenco y una orquesta de 10 músicos que interpreta hasta 60 instrumentos diferentes; cinco elevadores para realizar los cambios de decorados; y una cabeza animatrónica de 3,20 metros y 250 kilos de peso con 30 ejes de movimiento facial.

El lanzamiento de El Rey León fue un éxito y allanó el camino para que se impulsaran operaciones similares. En 2017, Stage Entertainment adquirió y reformó el Teatro Coliseum de arriba a abajo, tanto el patio de butacas como la escena y la parte interna del edificio. La última gran rehabilitación en la que trabaja la productora es el cine IMAX, una macroestructura que abarca 8.000 metros cuadrados de superficie y que renacerá en 2027, si los planes avanzan según lo previsto, como el Stage Gran Teatro Musical, un espacio orientado exclusivamente al género de las coreografías y las canciones.

El piano bar del Nuevo Teatro Alcalá, en una imagen cedida ATG Entertainment El ‘lounge’ VIP del Nuevo Teatro Alcalá, en una imagen cedida. ATG Entertainment El ‘hall’ del Teatro Apolo, en una imagen cedida. ATG Entertainment El primer piso del Teatro Apolo, en una imagen cedida. ATG Entertainment El ‘lounge’ VIP del Teatro Apolo, en una imagen cedida. ATG Entertainment

La renovación de la escena madrileña no se ha limitado únicamente a las infraestructuras. Algunas empresas han visto en los musicales la oportunidad para implantar otros modelos de negocio complementarios basados en servicios “premium” y acabados de lujo, como los lounge VIP de ATG Entertainment. “El paquete VIP ofrece a los espectadores entrada al teatro una hora antes del musical con recepción personalizada; recorrido guiado por algunas de la curiosidades del show; acceso a una sala con servicio de cócteles, aseos y guardarropa exclusivos; y acompañamiento al patio de butacas”, describe el director de operaciones de la empresa.

La productora artística de espectáculos Melina Ickowicz destaca que algunas estrategias como la que ha implantado recientemente ATG Entertainment son cada vez más recurrentes. “Este concepto no lo hemos inventado aquí, son formatos que hemos importado de otros países con una industria teatral potente. Los teatros ambientan sus recibidores con la temática de los musicales porque lo que se busca es ofertar experiencias instagrameables”, agrega.

La mayor expresión del éxito de la cultura del musical es la aparición de escuelas de teatro que se centran exclusivamente en el género de Los Miserables, La Cenicienta o The Book of Mormon. “Nosotros tenemos una escuela, SOM Academy, que se encarga de formar a más de 900 alumnos y en la que se trabaja la interpretación, la técnica vocal y el baile. Eso también contribuye a que el escenario cada vez tenga más nivel”, opina Barreñada.

A pesar del efectismo y de la espectacularidad que se ha logrado en los teatros, para el director de operaciones de ATG Entertainment el peso del musical todavía recae en el elenco que lo hace posible. “Por mucha tecnología que le pongamos, que por supuesto es un pilar fundamental, el transmitir sentimientos y emociones desde un escenario es la verdadera magia de nuestras producciones”.