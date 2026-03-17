“Cara amable, no se miente”: puerta a puerta para reconquistar al votante de izquierda en Madrid

Los voluntarios Nicolás Holmes y Carol Linares tocan en timbre en uno de los portales del Paseo de la Esperanza, en el distrito de Arganzuela, Madrid, este sábado.

Treinta militantes, concejales y diputados de Más Madrid recorren el distrito de Arganzuela para escuchar a los vecinos. EL PAÍS sigue a cuatro de ellos en una de las apuestas estrella del partido en la capital d

Cuatro normas básicas: sonrisa amable, nada de mentir, empezar por las plantas de arriba ―los estudios indican que tienden a abrir más― y, ante todo, no enzarzarse en discusiones. Una treintena de personas escucha las instrucciones. Alguna toma notas, otros se miran y asienten. Hay nervios, van a hacer algo que no siempre es bienvenido y suele irritar. Son militantes, concejales y diputados de Más Madrid de diferentes zonas de la ciudad y se han reunido un sábado a las diez de la mañana frente al parque de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela, para pasar las próximas tres horas tocando timbres y preguntando a los vecinos qué harían si fuesen alcaldes. Es lo que se conoce en inglés como canvassing, una práctica muy popular en Estados Unidos ―fue una de las grandes bazas del demócrata Zohran Mamdani para hacerse con la alcaldía de Nueva York―, Reino Unido y en las últimas campañas de partidos de izquierdas en Portugal o Alemania. Ahora es también la apuesta estrella de la oposición madrileña para afianzar voto progresista y, sobre todo, activar a quienes no acudieron a las urnas en las elecciones de 2023. EL PAÍS sigue a cuatro de estos voluntarios durante el segundo puerta a puerta organizado por el partido en la capital.

“Esto no va de convencerles, va de preguntar”, les recuerda uno de los organizadores antes de empezar. Cada voluntario, ataviado con un chaleco verde, se reúne con su pareja asignada, muchos no se conocen. Para preparar estas jornadas ―la primera fue en Vallecas y quieren hacer una cada sábado hasta diciembre para alcanzar las 10.000 viviendas―, el coordinador explica que han contado con la ayuda de formadoras extranjeras, especializadas en campañas de canvassing y que han participado directamente en las de Mamdani y la formación poscomunista alemana La Izquierda (Die Linke), que remontó por sorpresa hasta entrar en el Parlamento el año pasado.

A las 10.45 comienza el reparto.

―Equipo cinco, Carlos y Ainara, tenéis Arquitectura 20 y varios en Carvajales. Equipo seis, también Arquitectura, os tocan bloques grandes. Equipo 10, Julio y Cuca, vosotros Santa María de la Cabeza 82, 86 y 88.

Así se cantan las calles y números hasta que las 15 parejas tienen asignados entre tres y cuatro portales, según la cantidad de viviendas en cada uno. Los más pequeños son de 12, pero los hay hasta de 36. Los voluntarios deben llamar a todas y cada una de las casas, y si alguien no responde, colocan en el pomo un cuelga puertas, como el que se utiliza en los hoteles: “Pasamos a verte, pero no coincidimos”. Al final del recorrido habrán llamado a más de 750 casas, con un 38% de apertura, y hablado con decenas de personas de todas las edades y de variado signo político. Cada encuentro queda registrado en sus teléfonos, sea exitoso o no.

Carol Linares mira las puertas que han tocado y apunta cuáles han abierto y cuáles no. Víctor Sanjuan

A Nicolás Holmes, militante de 26 años, y Carol Linares, de 33, y portavoz del grupo en Arganzuela, les ha tocado el Paseo de la Esperanza. Portal 45, 12 viviendas. Llaman al sexto izquierda. En grandes ciudades, como ocurrió en Nueva York, la primera barrera es el timbre. Dos personas que parece que van en uniforme y con una carpeta en la mano, o son vendedores o vienen a molestar. Hay suerte y abren.

“Hola, somos voluntarios de Más Madrid, estamos preguntando a los vecinos cómo ven el barrio”. Lo vaticinado por los expertos se cumple: en las plantas superiores casi siempre responde alguien, a partir de la segunda es más difícil enganchar a los vecinos. Algunos miran por la mirilla y no llegan a abrir. Un primer encuentro exitoso, si ocurre nada más empezar, anima a seguir.

En el primer bloque de Holmes y Linares abren tres de 12, todos extranjeros y en alquiler. Roberto Alfaro, uno de ellos y natural de México, tiene claro lo que haría si fuese alcalde: “Ayudar a las personas con dificultades, que no tienen donde vivir. Encontrarles un hogar, porque también son ciudadanos”. Dos plantas más abajo abre la puerta Juan, argentino y estudiante de historia. “Si me dais dos minutos. Me habéis pillado en la ducha”, se disculpa. Comparte piso, como muchos en el bloque, y lo primero que menciona es el precio del alquiler. “Eso terrible, terrible”. Holmes le pregunta: “¿Qué más le preocupa de la ciudad?”. Y responde con la queja más repetida después de la vivienda. “Padrón, padrón. Imposible”. Resume lo que dirán la mayoría de personas extranjeras: las citas vuelan, es imposible saber cuándo abrirán nuevas y hay quien las vende por hasta 300 euros. En el siguiente edificio la respuesta es similar, tres de 10.

Los voluntarios lo registran todo en la aplicación Activisty. Si había o no alguien en casa, qué les angustia, qué consideran que está bien ―gana por goleada la movilidad―, correo y móvil. Después de cada puerta a puerta les enviarán un documento con las preocupaciones compartidas.

La concejala Cuca Sánchez y su compañero Julio conversan con una vecina de Arganzuela, Madrid, durante el puerta a puerta este sábado. Víctor Sanjuan

Para escoger qué vías y bloques visitan, el partido utiliza dos indicadores. Primero, en qué zonas aglutinó más votantes la izquierda ―tanto PSOE como Más Madrid o Podemos―, lo marcan en color morado, y segundo y más importante, dónde hubo mayor abstención, señalado en rojo. El diputado en la Asamblea Pablo Padilla es uno de los voluntarios y explica que “parece contraintuitivo” acudir a donde ya se votó a la izquierda, pero que, especialmente en distritos como este, un voto en 2023 no garantiza el mismo voto en 2027. Sobre todo, añade, si se tienen en cuenta los resultados de las recientes elecciones en Extremadura, Aragón o Castilla y León, en las que Vox ha aumentado en escaños y la izquierda se ha debilitado. “Es potente que gente muy variada nos vea ir a preguntar, aunque solo nos vea irnos porque no abren. Van a identificar que estamos por ahí, al menos. Igual lo comentan luego en el parque o con sus amigos, incluso como anécdota, pero nos han visto”, añade.

En 2019, unas 503.000 personas votaron a Más Madrid en la capital. Cuatro años después lo hicieron 313.000 y el partido quedó como segunda fuerza en 17 de 21 distritos. Centro fue el que más votó por Rita Maestre y el único donde la formación llegó al 30%. En Arganzuela rondó el 25%.

A un par de calles, la concejala Cuca Sánchez y su compañero recorren Santa María de la Cabeza. Ya han pasado por más de 60 puertas en otros bloques y están contentos. “Te reconcilia con la humanidad”, dice Sánchez. Algunos compañeros no han tenido tanta suerte y se han encontrado con una barrera que no esperaban: candados en las puertas que indican la presencia de pisos turísticos. Esto también lo registran en la aplicación.

Cuelga puertas que dejan los voluntarios, militantes o concejales de Más Madrid cuando un vecino no está en casa. Víctor Sanjuan

La pareja entra en el número 82. En la última planta, abre la puerta una mujer, acompañada de su hijo pequeño. Cuando responde, le mira. “Me preocupan ellos. Van a tener que pelearlo todo porque todo es imposible ahora. ¡Juan vigilame en fuego!”. Hasta ahora, Sánchez no ha tenido que enfrentarse a una de las cuestiones que más entrenan durante las formaciones. ¿Qué responder cuando un vecino dice algo que es totalmente contrario a su forma de pensar? La regla es no discutir, porque no están allí para ganar un debate o convencer de una idea, comenta la concejala ante el siguiente piso. Esta pauta se la recuerdan antes de cada recorrido: “Cara amable, no se miente, se dice lo que hacemos”. Timbra.

―¿Qué le preocupa de Madrid?

―La okupación.

―Entiendo, ¿en este bloque hay algún piso okupado?

―No.

― ¿Y el precio de la vivienda, le preocupa?

― Sí, sí, eso sí. Muchísimo. Es mi principal problema.

Sánchez no deja la conversación y descubre que la vecina casi no puede hacer frente al pago del piso. Consigue su correo.

Sigue la ronda en el siguiente bloque. Tercera planta. “Hola, soy Cuca, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento y quería charlar un poco con usted”. Abre una mujer de 82 años, toda la vida en el barrio. “La zona está diferente”, empieza. “¿Por qué?”, pregunta la concejala. La vecina lo achaca todo a la inmigración. La pareja sigue preguntando, la mujer se siente escuchada y se lo dice. Habla de los árboles que van a talar en Madrid Río por la construcción de la línea 11 de metro ―una de las reivindicaciones vecinales que unió a izquierda y derecha en el distrito―, del estado de las aceras, hasta de qué periódicos lee. Después de 15 minutos, la vecina, reacia al principio, se despide: “Hay que ayudar, os veo trabajadores. Iré con una amiga a vuestro acto del jueves”.