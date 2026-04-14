Pregunta, que algo queda

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Día importante para Koldo García Izaguirre, y se nota en el ambiente. Su abogada, Leticia de la Hoz, se revuelve varias veces. Koldo llega a redirigir su interrogatorio en algún momento. Se inclina hacia la letrada para susurrarle, se agita, hace aspavientos, luego se sumerge en difusas ausencias mediante una postura que prolongó durante una hora en la primera sesión: doblado sobre sí mismo, con la mano izquierda tapándole la mitad de la cara, de tal manera que la cámara solo grabe la coronilla. Quizá sea una postura recomendada después de hacer un injerto de pelo. Koldo se ha puesto pelo y el pelo está creciendo bastante, acaso haya una nueva técnica que exija ponerse boca abajo mientras gente alrededor hace preguntas relacionadas contigo. De esta manera se activan algunas células responsables y, cuanto peor funcionen las cosas fuera, con más violencia crecen los folículos injertados.

Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal, y la abogada De la Hoz mantienen una relación interesante a niveles de teoría periodística. No sabemos qué consecuencias tendrá para Koldo esto, pero sí que se está perdiendo la oportunidad de dejar entrar en la sala (incluso a declarar, quizá hasta como investigados, ¡y condenados preventivamente!) a estudiantes de Periodismo. Martínez Arrieta, que entre el juicio del fiscal García Ortiz y el de Ábalos lleva unos meses que ni Mick Jagger, escruta las preguntas de los abogados con la alerta preparada. Muchas veces les pide que las reformulen. Pero, sobre todo, que se atañan a los hechos. Que no hagan preguntas valorativas, que interroguen sobre hechos concretos y, sobre todo, que no sugieran las respuestas. Y cuando eso ocurre, pide que se reformule la pregunta. A veces directamente las reformula él. Después de una sinuosa pregunta de Leticia de la Hoz, Arrieta le traduce al testigo: “Que cómo le pagó”. La eterna batalla entre Proust y Hemingway, la frase larga y corta, con la aparición estelar de Joyce: “Los lectores terminan las frases de Proust antes de que él acabe de escribirlas”.

Es importante saber preguntar y qué preguntar en todos los ámbitos de la vida. Ya saben eso de que si el Papa visita Paraguay, y tú le preguntas si ha matado a alguien en Paraguay, no puedes titular que el Papa dice que no ha matado a nadie en Paraguay. Algo así leí hace muchísimos años. Ahora el titular clickbait sería: “El Papa dice a su llegada a Paraguay que aquí nunca ha matado a nadie (te sorprenderá saber por qué)”, y el opinativo este: “El Papa dice a su llegada a Paraguay que aquí nunca ha matado a nadie (pero seguro que se muere de ganas)”. Claro que eso no sería lo peor: lo peor sería ver al periodista diciendo que “sólo hace preguntas”, que es “libertad de expresión” y que dónde vive el Papa, que quiere llamar al telefonillo.