Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El ex jefe de gabinete de Illa en Sanidad niega que Koldo le presionara para comprar mascarillas a Aldama

Desde la izquierda, Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García en el juicio del 'caso mascarillas', en una señal del Tribunal Supremo.

Un ex alto cargo de Transportes, testigo clave en el juicio a Ábalos en el Supremo | Ábalos descargó sobre el exsubsecretario del ministerio Jesús Manuel Gómez la responsabilidad de los contratos

El juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de urdir una trama de corrupción en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia, se adentra este martes en su quinta jornada en el Tribunal Supremo. El primer testigo es Víctor Francos, que fue jefe de Gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad. Ha admitido que Koldo se reunió con él y le dijo que tenía acceso a una empresa, la de Víctor de Aldama, que podía suministrar material sanitario, pero Francos, que no tenía funciones sobre la compra de material, lo reenvió a la plataforma centralizada de compras que se puso en marcha en la pandemia. Niega que nunca le presionara para contratar a ninguna empresa. También está citado el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, por las contrataciones del Ministerio del Interior.

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