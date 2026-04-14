Juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El ex jefe de gabinete de Illa en Sanidad niega que Koldo le presionara para comprar mascarillas a Aldama
Un ex alto cargo de Transportes, testigo clave en el juicio a Ábalos en el Supremo | Ábalos descargó sobre el exsubsecretario del ministerio Jesús Manuel Gómez la responsabilidad de los contratos
El juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de urdir una trama de corrupción en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia, se adentra este martes en su quinta jornada en el Tribunal Supremo. El primer testigo es Víctor Francos, que fue jefe de Gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad. Ha admitido que Koldo se reunió con él y le dijo que tenía acceso a una empresa, la de Víctor de Aldama, que podía suministrar material sanitario, pero Francos, que no tenía funciones sobre la compra de material, lo reenvió a la plataforma centralizada de compras que se puso en marcha en la pandemia. Niega que nunca le presionara para contratar a ninguna empresa. También está citado el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, por las contrataciones del Ministerio del Interior.
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Declara Manuel Contreras, empresario relacionado con la trama
El siguiente testigo en pasar por el Supremo es el presidente del grupo Azvi, Manuel Contretras. Víctor Aldama lo señaló por beneficiarse de licitaciones a cambio de un pago de 18.000 euros, que el mismo Contreras hizo. Aldama dice que el empresario pagó ese monto a la empresa Pilot Real Estate para el Club Natación de Sevilla, que Aldama había comprado en 2016.
Aldama también insinuó que Azvi, gracias a la intervención de la trama Koldo, consiguió la licitación para participar en la obra del tren maya del ferrocarril en México. Otra cuestión que la constructora niega: “Nuestras adjudicaciones allí se deben a nuestra experiencia de 20 años en el país, solvencia y capacidad técnica en la ejecución de proyectos de infraestructuras de gran envergadura”.
Termina el testimonio de Víctor Francos
Termina el testimonio de Víctor Francos, ex jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad. Ahora es el turno de Manuel Contreras Caro, presidente del grupo AZVI de construcción.
Las tres reuniones del ex jefe de gabinete de Illa con Koldo
Según ha creído recordar el ex jefe de gabinete de Salvador Illa en Sanidad Víctor Francos, tuvo tres reuniones con Koldo García en 2020. El exasesor de Transportes le mandó un whatsapp para celebrar una reunión, en su despacho en el Ministerio de Sanidad, donde le reiteró que tenía contacto con una empresa que podía suministrar material sanitario. Francos ha afirmado que no recuerda el nombre de la empresa que el exasesor de Transportes le dijo aquel día, pero que llevaba una carpeta con papeleo. En la segunda reunión, Koldo García volvió a ofrecerle la intermediación de una empresa. “Jamás me presionó ni me extorsionó”, ha afirmado. En el tercer encuentro, un mes después y esta vez en una comida “el tema ya era otro”: “Era un tema de stock farmacéutico, no tenía nada que ver. Era bastante interesante”.
El abogado de la acusación popular, con las reiteradas quejas de la abogada de Koldo García, le ha preguntado por comunicaciones intervenidas por la UCO, en las que el exasesor de Transportes le preguntaba por Ingesa, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que era quien llevaba al compra centralizada. “Lo pregunto y te llamo para eso y para aeropuertos”, le respondió el ex jefe de gabinete de Illa. “Igual era que aeropuertos estaba también pidiendo material”, ha afirmado Francos.
El ex jefe de gabinete de Illa en Sanidad reconoce que Koldo le contactó para decirle que tenía acceso a una empresa que podía ofrecer material sanitario
Víctor Francos, antiguo jefe de gabinete de Salvador Illa en Sanidad, ha defendido que, en su época en el ministerio, no tuvo ningún contacto con la subsecretaría de Transportes y ha negado que el abastecimiento del material sanitario tuviese que ver con sus atribuciones. Francos, que llegó al ministerio en marzo y fue nombrado jefe de gabinete en 2020, ha recordado que existía un sistema centralizado de compra. La abogada de Koldo García ha puesto en duda que, como jefe de gabinete, no supiera nada de las adquisiciones.
Ahí ha reconocido que Koldo le contactó, como ya afirmó en una comisión de investigación en el Senado, para decirle que “tenía acceso a una empresa que podía ofrecer material”. “Yo le dije que el sistema de compra estaba centralizado”, ha zanjado. También ha afirmado que ni él, ni nadie de su entorno, sufrieron presiones del exasesor de Transportes, con el que se reunió tres veces.
El ex jefe de Gabinete de Illa afirma que el Tribunal de Cuentas siempre informó favorablemente de las actuaciones de Sanidad
La abogada de Koldo García interroga a Víctor Francos, que fue primero colaborador y luego jefe de Gabinete del ministro de Sanidad. Francos reitera que no tenía entre sus funciones ninguna relacionada con la compra de material sanitario. Sí dice recordar que el Tribunal de Cuentas analizó las actuaciones sobre la compra de mascarillas durante la pandemia y que “siempre fueron informes favorables a la actuación del Ministerio de Sanidad”.
Comienza la sesión con la declaración de Víctor Francos, el ex jefe de gabinete de Salvador Illa en Sanidad
Las declaraciones de esta quinta sesión del juicio comienzan con Víctor Francos, el que fuera jefe de gabinete de Salvador Illa en la pandemia, cuando este era ministro de Sanidad. Francos afirmó en el Senado que el actual president de la Generalitat le avisó de que le iba a llamar Koldo para ofrecerle material y que tuvo varios encuentros con él relacionados con la compra de material sanitario. Francos declara por videoconferencia.
Los implicados en el caso Plus Ultra se arman para iniciar la batalla judicial. El secretario del Consejo de Administración de la aerolínea, Santiago Fernández Lena, ha fichado al abogado que defendió al exministro José Luis Ábalos antes del cambio de letrado que realizó a las puertas de su juicio por corrupción en el Tribunal Supremo. El exfiscal Carlos Bautista se ha hecho cargo de la defensa de este directivo de Plus Ultra y ha pedido a la Audiencia Nacional que levante el secreto de la causa que, por el momento, está contemplado hasta finales de este mes.
Buenas tardes. La quinta jornada del juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos cuenta este martes con uno de los testigos clave, el subsecretario de Transportes en quien el también exdirigente socialista dice que delegó la tramitación de los contratos de mascarillas que están bajo sospecha. Se trata de Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente en 2024, en medio de la investigación tras los resultados de la auditoría sobre los contratos encargada que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García, también acusado, cuestionan.
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