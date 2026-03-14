La consejera de Educación de Madrid cancela su presencia en un espectáculo de un colegio porque no se podía grabar: “Querían la foto”

Este martes las familias del colegio Pintor Rosales de Chamartín, cuyos hijos cursan segundo y sexto de primaria, recibieron un comunicado en su teléfono móvil: “El 20 de marzo vendrá la consejera de Educación a nuestro centro para participar del programa que estamos desarrollando de Auxiliares de Danza. Para intervenir en la actuación que han estado preparando y desarrollando nuestros alumnos estos meses, es obligatorio traer cumplimentada la autorización”. El escrito explicaba que, como asistía la consejera, Mercedes Zarzalejo, el espectáculo iba a ser grabado y cada padre debía autorizar si su hijo podía salir en fotos o vídeos. En caso de que no lo permitiese, el menor podría asistir al acto pero no participar porque se trata de un baile en movimiento. El asombro llegó este miércoles, cuando la dirección del centro indicaba que tras notificar al equipo de Zarzalejo el bajo número de permisos para la cesión de derechos de imagen, “se nos informa” de la cancelación del acto en el pabellón. Sin fotos y vídeos, sin propaganda, no había consejera. La ilusión de los niños quedaba al margen.

Así lo trasladaba a las familias en un comunicado al que ha tenido acceso este diario. La sorpresa fue doble, primero porque el plazo límite para entregar la autorización era este jueves y segundo porque algunos progenitores lo interpretan como un intento de sacar rédito político, en vez de un interés real en conocer el proyecto de danza. “Han anulado la visita en cuanto se han enterado de que muchos tutores legales no van a dar su consentimiento a la publicación de fotos y vídeos”, explica un padre que prefiere mantener el anonimato para evitar represalias.

El programa de Auxiliares de Danza de la Comunidad de Madrid promociona y promueve valores pedagógicos y humanos para el desarrollo y aprendizaje, según recoge la dirección en el comunicado: “Tienen acceso a este muy pocos centros de toda la región y ha supuesto un logro, tras solicitarse y participar en la selección de todos los que nos presentamos a la convocatoria, que se pudiera haber desarrollado”. El colegio reconoce que han llevado a cabo esta iniciativa con todo el esfuerzo y el cariño que se merece el alumnado, “que ha disfrutado y aprendido mucho”.

Precisamente por el empeño puesto en el proyecto, a algunas familias les sienta mal la noticia recibida este miércoles. “Los niños tenían la ilusión de volver a bailar después de meses de trabajo, pero me temo que no dada la cancelación comunicada”, dice una mujer de 41 años cuya hija participa en el programa de Auxiliares de Danza. También prefiere no revelar su identidad por el mismo motivo. Cree que el escrito del centro se produjo antes de que terminase el plazo para devolver la hoja cumplimentada porque muchos padres manifestaron que no les parecía justo que los niños no pudiesen bailar si no querían ser fotografiados.

“Parece más importante el reportaje público que el proyecto”, señala. Le gustaría que la actuación siga adelante, “con o sin la consejera”, y que los padres puedan acudir a conocer este programa, del que, asegura, saben muy poco. En su caso, no le dio tiempo a pensar en si debía o no firmar el consentimiento: “No sabía si finalmente iban a salir planos generales, caras de cerca o si los niños formarían parte de la próxima campaña del Partido Popular. Mi hija me dice que le apetece actuar, pero sin que la graben desconocidos”. Considera que Zarzalejo puede acudir a disfrutar de la actuación, aunque no se fotografíe a ningún menor. “Lo importante es que ella conozca lo que hacen los niños en los colegios y el trabajo de los profesores, no la promoción ni la propaganda”, insiste.

La dirección del Pintor Rosales en su escrito decía que se le comunicaba “que valorando que la agenda de la consejera es pública y va acompañada no solo del gabinete de prensa, sino de diferentes medios de comunicación, y con el fin de velar por la transparencia de los actos oficiales a los que acude, se informó a las familias y se solicitó la firma del documento enviado para que fueran conocedoras de que la visita iba a ser cubierta” por la prensa.

Desde el colegio explicaban que se trataba de velar por el derecho de los padres a decidir sobre sus hijos, y entendiendo su decisión, “se nos informa” de “la cancelación del acto” como trabajo final del Programa de Auxiliares de Danza. La hoja a rellenar por las familias, a la que también ha tenido acceso EL PAÍS, indicaba que el permiso distribuido tenía “fines institucionales por parte de la Comunidad de Madrid”. En caso de firmar, los padres daban su consentimiento a la Dirección General de Medios de Comunicación de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la región.

También permitían la difusión de este material audiovisual con objetivos “divulgativos y de comunicación” del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, así como la publicación del acto en internet, redes sociales, montajes multimedia, canales de radio o televisión por las entidades y personas autorizadas para ello. A muchas familias no les cabe duda de que la visita de la consejera de Educación queda anulada definitivamente, pero creen que, además, se suspende la actuación de los menores, aunque el centro no lo ha confirmado a este diario.

“Una madre preguntó a la dirección si, a pesar de todo, el baile continuaba y le contestaron que los niños ya habían actuado en otra ocasión, parece que ya han cumplido. Tras el comunicado de la cancelación de la Consejería de Educación no nos han dado ninguna directriz nueva sobre la ropa que tendrían que llevar en la función ni nada”, señala la mujer de 41 años. Indica que el 27 de febrero los niños realizaron la misma actuación en el centro ante la Dirección General de Enseñanzas Artísticas de la comunidad. “En esa ocasión no nos pidieron ninguna autorización”, señala.

Las visitas institucionales que puedan realizar los miembros del Gobierno regional a los colegios en ningún caso interfieren en las iniciativas lectivas organizadas, según indican desde la Consejería de Educación: “La actividad prevista en el centro se realizará con absoluta normalidad si así lo decide su dirección, que es totalmente autónoma para programarla. La agenda de la consejera para esa jornada se conocerá como siempre por los habituales canales públicos”.

Insisten que en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, la autorización es esencial “con el único objetivo de que los profesionales gráficos de los medios de comunicación que deseen cubrir el acto puedan realizar su trabajo con todas las garantías”. Además, señalan que ningún niño dejaría de participar en la actividad prevista en caso de que su familia no autorizase esa toma de imágenes, “que lo único que permite es indicar los menores que en ningún caso pueden aparecer de manera reconocible en fotografías o vídeos”. Sin embargo, la dirección del centro comunicaba a las familias por escrito que de ser así, los alumnos asistirían al acto, aunque no podrían formar parte del desarrollo del mismo por cuestiones de logística.

La mujer de 41 años recuerda que en enero a los padres se les comunicó que el exconsejero de Educación, Emilio Viciana, iba a visitar el centro. “Con todo el lío de ceses que hubo el plan se quedó por el camino”, reflexiona. Comenta que hay madres pensando en hacer un comunicado conjunto para mostrar su descontento con la situación: “Huele a politiqueo, es una lástima”.