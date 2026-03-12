Detenido un enfermero de un colegio Leganés por agredir sexualmente a seis menores

La policía nacional ha detenido al enfermero de un centro escolar de Leganés por agredir sexualmente a seis menores de entre 12 y 16 años. La investigación comenzó el 23 de enero después de que la familia de una de las víctimas denunciara que su hijo había sufrido “tocamientos” por parte del profesional sanitario. La investigación prosiguió hasta detectar otros cinco alumnos que presuntamente también habían sido agredidos por el enfermero. Tres días después, el hombre fue detenido.

El relato de las víctimas, todos varones, es muy semejante. Los niños, que pertenecían a un mismo grupo de amigos, cuentan que el hombre les escribía por sus redes sociales mensajes con contenido sexual o con intención de acercarse a ellos y también contaron que había llegado a realizarles tocamientos en la consulta. Para seguir ejerciendo esta violencia sexual de forma impune, conseguía comprar el silencio de las víctimas diciéndoles que todo era un secreto entre ellos y les regalaba videoconsolas y camisetas de fútbol.

Además, en alguna ocasión los invitó a su casa a jugar a juegos en los que él hacía preguntas sexuales, según el relato de las víctimas. Los investigadores también han detectado conversaciones del detenido con menores por Telegram en los que se hacía pasar por una niña para hablar de temas sexuales. La policía investiga desde cuando ejercía este hombre violencia sexual. Alguno de los afectados ha apuntado que lo conoce desde 2023. Los niños indican también que, si alguno de ellos no accedía a determinadas “muestras de cariño” como un abrazo, el hombre se enfadaba y hablaba mal de él a sus amigos.

La impunidad empezó a caer cuando una de las familias acudió a la policía de Leganés a presentar una denuncia contra el enfermero. La Unidad de Atención a la Mujer y la Familia (UFAM) de la comisaría de Leganés comenzó una investigación para corroborar estos hechos y buscar a otros posibles afectados. La detención se precipitó cuando los agentes averiguaron que, además de su empleo en el centro educativo, también trabajaba como enfermero en el área de pediatría de un centro de salud del municipio. Es muy común que los pederastas busquen trabajos o actividades que les permitan estar cerca de los niños.

Ante la posibilidad de que estuviera en contacto directo diario con decenas de víctimas potenciales, los investigadores decidieron detenerlo y solicitaron al juez una orden de entrada y registro en su domicilio. En la vivienda, los agentes intervinieron varios dispositivos que serán analizados para determinar si tiene material de violencia sexual contra menores o incluso si ha llegado a grabar a alguno de los niños que lo denunciaron por agresión.

Antes de dar el paso de atacar físicamente a un niño, este tipo de delincuentes suelen consumir contenido pornográfico de menores y almacenarlo. Los agentes intervinieron dos móviles, dos memorias USB, un ordenador y una videoconsola. Se le imputan los delitos de agresión sexual y corrupción de menores.