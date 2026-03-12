LuzMadrid iluminará la capital desde este jueves: todos los lugares donde ver las 15 instalaciones

El distrito Arganzuela será el epicentro de este evento, para el que se han creado piezas únicas

El festival internacional LuzMadrid celebrará su tercera edición desde este jueves con 15 instalaciones artísticas distribuidas en 12 espacios de la capital y fijará su epicentro en el distrito de Arganzuela con propuestas creadas específicamente para el evento.

La mayoría de las instalaciones lumínicas se encontrarán en el distrito de Arganzuela hasta el domingo, aunque también se ubicarán algunas obras en Retiro, Centro, Chamberí y Carabanchel.

En concreto, las obras que se presentan al público en esta edición son Redentora, de Gonzalo Borondo, ubicada en la glorieta de San Víctor; E.T.E.R.N.A (La Savia del Tiempo), de Camille Gross y Olivier Magermans, en la fachada de la Casa del Reloj; Trànsit, de Cabosanroque y Studio Animal, en la Nave de Terneras; Paisajes tendidos, de Luzinterruptus, en la explanada multiusos de Madrid Río y Nadar la noche, de Cédric Leborgne, en la presa número ocho de Madrid Río.

También se incluyen Blueprint, del Studio Lemercier, en el complejo cultural El Águila; Soleil Nuit, Persée, de Sébastien Lefèvre, en el IES Cervantes; Firmamento, de Quiet Ensemble, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles; Flux, de Collectif Scale, en la plaza de la Villa y Deriva Térmica, de Rafael Lozano-Hemmer, en el Frontón Beti Jai.

En la Central de Diseño Matadero Madrid se ubicarán Luces Emergentes Synaxcape, de la Universidad UDIT, Campus Internacional de Diseño e Industrias Creativas; Luces Emergentes Post.Flora, de la Escuela Superior de Diseño de Madrid; Luces Emergentes Luminal, del Instituto Europeo di Design, IED Madrid; Luces Emergentes Entreluz, de la Universidad Politécnica de Madrid y Cluster, de Playmodes, en la Nave 1.

Respecto al encuentro LuzMadrid La ciudad iluminada: arte, paisaje y percepción, tendrá lugar el 14 de marzo de 10.00 a 18.00, en el Espacio Cultural Serrería Belga. El programa matinal está dirigido especialmente a los amantes del arte, la arquitectura, el diseño, la iluminación y la gestión cultural, y propone un espacio de encuentro entre creadores y agentes del sector.

A mediodía, tendrá lugar una mesa redonda que reunirá a responsables de los principales festivales de arte y diseño de Madrid para debatir sobre el papel de estas iniciativas en la configuración de la ciudad. Participarán representantes de LuzMadrid, Llum BCN, Umbra Light Festival, Madrid Design Festival y Concéntrico. Por la tarde, el programa se orienta a fomentar el interés de niños y jóvenes por el arte lumínico, con dos talleres creativos.

La programación de LuzMadrid incluye además otras actividades gratuitas. En este sentido, Passage Through: A ritual, tendrá lugar el 11 de marzo a las 19.00 en Cineteca Madrid; Terra, el 14 de marzo a las 20.00 en CentroCentro y Homenaje al triángulo de prevención, de Octavi Serra, en la fachada del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En cuanto a los amigos del festival se encuentra Marquella Gallery, el Museo de la Luz de Madrid, Luciolé y Open Studio.

Esta edición de LuzMadrid tiene como colaboradores a CentroCentro, el Círculo de Bellas Artes y Cineteca Madrid, junto a diferentes espacios no institucionales, Amigos del Festival, entre los que figuran Marquesa Gallery. Rocío Asensi Estudio. Luciolé y Museo de la Luz Madrid. El festival cuenta con el patrocinio de la marca de electrodomésticos para el hogar Hisense.