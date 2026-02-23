Ir al contenido
Narcotráfico

Desmantelados cuatro narcopisos del mismo clan familiar en Madrid: siete detenidos en dos operaciones

La actuación conjunta de la Policía Nacional y Municipal interviene 800 plantas de marihuana, cocaína, heroína y varias armas en el distrito Centro y Puente de Vallecas

La actuación conjunta de la Policía Nacional y Municipal para desmantelar cuatro narcopisos en el distrito Centro y Puente de Vallecas, este mes.Policía Municipal de Madrid
EP
Madrid -
La Polícia Nacional y Municipal de Madrid ha logrado desmantelar cuatro narcopisos situados en los distritos de Puente de Vallecas y Centro, en un operativo conjunto que se ha saldado con la detención de siete personas por delito contra la salud pública. En concreto, en Puente de Vallecas se llevó a cabo la entrada y registro de tres narcopisos controlados por un mismo clan familiar que operaba como grupo organizado, con clara diferenciación de tareas. En esta operación fueron arrestados dos hombres y dos mujeres.

Los hechos se produjeron el 10 de febrero, cuando las investigaciones de la Policía permitieron a los agentes tener conocimiento de la venta de sustancias estupefacientes en torno a diversas viviendas habitadas por el mismo clan familiar. Entonces, se incautaron unas 800 plantas de marihuana, tres armas cortas de fuego con diferentes tipos de munición, siete armas blancas prohibidas y varios objetos peligrosos, según ha informado la Policía Municipal de Madrid.

Dos días más tarde, el pasado 12 de febrero, los agentes llevaron a cabo una nueva entrada y registro de un domicilio en el distrito Centro. El piso había sido denunciado por alta conflictividad, dentro se preparaban y distribuían sustancias estupefacientes.

En ese segundo operativo se incautaron 18 dosis de cocaína base, una de heroína y artilugios para su preparación y consumo. Por ello, se detuvo y puso a disposición judicial a una mujer y dos hombres, también acusados de un presunto delito contra la salud pública.

