Madrid es la comunidad con mayor brecha salarial: las mujeres cobran de media 8.000 euros menos al año que los hombres

La ley española dice explícitamente que las mujeres y los hombres tienen que tener “igual retribución por trabajo de igual valor”. Sin embargo, esto no evita que en empresas como la de Felisa Méndez, madrileña de 64 años, los hombres cuenten con mayores sueldos. Méndez es limpiadora desde hace 12 años y desde entonces la mejor jornada que ha podido conseguir en su sector, que tiene pactadas 39 horas semanales como máximo, es la de 32 horas y media. Ellos son cristaleros, conductores, especialistas; ellas, siempre limpiadoras. La empresa “ni se plantea” hacerlo de otra forma, asegura, porque es lo que está arraigado en la profesión, aunque carezca de explicaciones lógicas. La brecha salarial sigue siendo una realidad y en la Comunidad de Madrid es más real que en el resto: las mujeres cobran de media 8.142 euros menos al año que los hombres.

La diferencia salarial media en España se sitúa en 5.156 euros anuales a favor de los hombres, por lo que Madrid la supera ampliamente y a pesar de que esta región registra los sueldos más altos del país ―sobre todo porque acoge sedes de grandes empresas, ministerios, organismos públicos y embajadas que elevan la cifra considerablemente respecto al resto―. Tan grandes son los salarios como el margen entre quienes los perciben: mientras ellos cobran 35.873 euros anuales de media, ellas reciben 27.731.

Las cifras vienen del informe Análisis de la brecha salarial entre hombres y mujeres que ha elaborado el sindicato UGT con los últimos datos de la Agencia Tributaria ―que pone la excepción de las diputaciones forales del País Vasco y Navarra por estar fuera del Régimen Fiscal Común―. En el segundo puesto de las regiones con mayores salarios medios está Cataluña, donde los hombres cobran en promedio 30.610 euros anuales y 25.009 las mujeres, con una diferencia de 5.601 euros. Sin embargo, es el Principado de Asturias, con 28.640 euros anuales para los hombres y 22.113 para las mujeres, la comunidad que se sitúa por detrás de Madrid en cuanto a mayor brecha, con 6.527 euros de diferencia. En porcentajes, la brecha de Madrid es del 22,70% y la de Asturias es del 22,79%.

Una señora con su cuidadora, en un parque. Foto de archivo. PACO PUENTES

Como en el caso de Felisa Méndez, que también es afiliada a UGT, el informe señala que los contratos temporales o las jornadas parciales son dos de los principales problemas para que las mujeres accedan a mejores sueldos. El 13% de las asalariadas madrileñas son contratadas temporalmente, frente al 9% de los hombres, y el 22% de ellas trabajan por debajo de la jornada completa. Méndez recuerda que, hace muchos años, antes de que ella llegara a esa empresa, las limpiadoras conseguían contratos a jornada completa desde el principio, pero que, a medida que se han ido jubilando ―la media de edad en el sector está en 50 años―, la gerencia ha preferido contratar a varias empleadas en horario reducido y con contratos temporales porque “son más fáciles de mover” y no hay que pagarles pluses como el de antigüedad.

“Tengo compañeras que solo hacen 15 horas semanales, así que se tienen que buscar uno o dos trabajos más para llegar a un sueldo digno”, asegura. Sin embargo, añade, casi todos sus compañeros tienen contratos de entre 35 y 39 horas semanales. “Es muy difícil ascender y mejorar tus condiciones, empezando porque la empresa nunca te lo va a proponer. Eres tú la que tienes que estar luchando por ello”. ¿Quisiera ella, como sus compañeras, trabajar más horas? Su respuesta es que sí, y lo dice tajantemente, pero tiene que aceptar “que esto es lo que hay”.

El informe incide en que, en la gran mayoría de los casos, es una parcialidad “no voluntaria” y que las mujeres trabajan así por la imposibilidad de encontrar otro empleo a tiempo completo, o porque las empresas “retuercen la medida de conciliación, como la adaptación de jornada, para justificar el no poder conceder este tipo de permisos”. En la región el 81,8 % de las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos o familiares son solicitadas por mujeres, lo que refleja “la persistencia de los roles tradicionales de género y la escasa corresponsabilidad masculina en las tareas de cuidado”. Esto, según UGT, conlleva una doble penalización para ellas: una pérdida inmediata de salario y una disminución de sus oportunidades de promoción profesional.

Luego está lo que el informe denomina “segregación horizontal”, en referencia a la heterogeneidad con la que mujeres y hombres se distribuyen en diferentes sectores. En servicios sociales, un sector con baja remuneración, ellas duplican la cantidad de compañeros. En el sector financiero y de seguros, con sueldos más altos, la brecha salarial se acentúa más que en ningún otro, con un 34,5% de diferencia a favor de los hombres. Por otra parte, está la “segregación vertical”, relacionada con los puestos que ocupan en una misma empresa: los hombres en los de mayor responsabilidad y, por tanto, mayor remuneración, y las mujeres en los de menos, por ese “techo de cristal” que nunca ha roto del todo.

El problema no acaba junto con la vida laboral, sino que se perpetúa en las prestaciones por desempleo y en las pensiones, directamente relacionadas con las cotizaciones, que a su vez están supeditadas al salario percibido. La brecha en las prestaciones por desempleo en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 10,8%, superior a la media nacional del 9,1%; pero es en las pensiones medias anuales donde la diferencia es mayor: los hombres madrileños perciben 27.027 euros de pensión, mientras que las mujeres están casi 7.000 euros por debajo, con 20.117 euros anuales. En este caso, la brecha es del 25,6%, tampoco tan lejos de la media nacional del 23,9%.