5 planes gratis en Madrid del 6 al 13 de febrero: una selección de arte contemporáneo y cine

Febrero sigue sumando jornadas marcadas por el mal tiempo. Esto no es excusa para frenar la agenda madrileña, que llega con una variedad de planes con los que completar los días previos a las señaladas fechas de Carnaval y San Valentín. Diferentes muestras de arte contemporáneo o proyecciones con las que adentrarse en el cine mexicano o conocer más sobre el régimen nicaragüense son algunas de las opciones que se pueden realizar en la capital de manera completamente gratuita.

Dibujo contemporáneo en el Retiro

El Centro Cultural Casa de Vacas, en el parque del Retiro, acoge hasta el próximo 22 de febrero la exposición del XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto. La muestra reúne 43 obras, seleccionadas entre las 819 presentadas por 559 artistas. Ofrecen una visión amplia y diversa del dibujo contemporáneo, desde planteamientos figurativos hasta propuestas abstractas, conceptuales y experimentales. Está disponible de lunes a domingo de 10.00 a 21.00.

Uno de los cuadros expuestos en el Centro Cultural Casa de Vacas. Cedida por Centro Cultural Casa de Vacas

Entre las piezas expuestas se encuentran las obras galardonadas de esta edición. El primer premio ha sido para Sebastián Bona por ¿Qué parte salvaje de mí actúa antes que mi voluntad?, un trabajo que indaga en los impulsos primarios del miedo y en los mecanismos que anteceden a la voluntad consciente. El segundo galardón ha recaído en José Miguel Chico López por Paisaje mediterráneo, una obra en carboncillo, tinta y barniz que construye una abstracción cargada de tensión conceptual y reflexiona sobre la tecnología y la condición posthumana. El certamen, de carácter bienal, fue creado por deseo expreso de Gregorio Prieto, principal representante pictórico de la Generación del 27, con el objetivo de fomentar el dibujo como un lenguaje vivo y en constante renovación.

Fechas: del 5 al 22 de febrero.

Lugar: Centro Cultural Casa de Vacas, Paseo Colombia, 1.

Transporte: estación de Metro Retiro (línea 2).

Un documental en Casa de América

El próximo 9 de febrero a las 18.00, la Casa de América pondrá el foco en Nicaragua con la proyección del documental Operación Guardabarranco: Un vuelo urgente hacia la libertad... y el destierro. La cinta reconstruye la liberación y el destierro de 222 presos políticos en un vuelo hacia Estados Unidos hace ahora tres años, el 9 de febrero de 2023. El documental aborda tanto la operación diplomática como la experiencia humana, entrelazando testimonios de los excarcelados y del régimen nicaragüense. Tras la emisión dará comienzo un coloquio en el que participarán Samantha Jirón e Irving Larios, dos de los excarcelados aquel día.

Fecha: 9 de febrero, a las 18.00.

Lugar: Casa de América, calle del Marqués del Duero, 2.

Transporte: estación de Metro de Banco de España (línea 2).

Últimos días de ‘Ecos de Vida’

Quedan pocas fechas para visitar la exposición de Cristina Babiloni Ecos de Vida, abierta hasta el 14 de febrero. Una oportunidad para adentrarse en el universo de esta artista nacida en Castellón y profundamente vinculada al mundo natural. La muestra reúne una selección de sus pinturas y esculturas más recientes, en las que los océanos, el fondo marino y los paisajes terrestres se convierten en escenarios de exploración artística y reflexión.

La artista Cristina Babiloni en su estudio. Cedida por Opera Gallery

Babiloni trabaja con telas de arpillera, arenas, acrílico, cartón, cerámica y metacrilato para construir ecosistemas imaginarios donde se difuminan las fronteras entre pintura y escultura. En su última serie, la mirada se desplaza hacia tierras volcánicas y materias primarias, creando un diálogo constante entre la tierra y el mar. Su proceso creativo apuesta por la circularidad de los materiales y concede un papel esencial a la textura, la energía y el movimiento.

Fechas: hasta el 14 de febrero.

Lugar: Opera Gallery, Calle de Serrano, 56.

Transporte: estación de Metro Serrano (línea 4) o Rubén Darío (línea 5).

Una investigación visual y psicológica

La Casa Encendida acoge, hasta el próximo 26 de abril, The Fold. Se trata de una investigación visual y psicológica de la artista iraní Hoda Afshar sobre el psiquiatra y fotógrafo francés Gaëtan Gatian de Clérambault. Para ello se sirve de un archivo de imágenes tomadas por el francés en Marruecos, a comienzos del siglo XX, en las que aparecen principalmente mujeres islámicas con velo. Por primera vez, la artista trabaja con material de archivo para examinar la herencia de la fotografía orientalista y colonialista y los mecanismos de control que determinan qué vemos y cómo lo vemos. La obra combina diferentes técnicas artísticas y visuales y transforma la degradación de las imágenes en un gesto crítico.

Fecha: del 27 de enero al 26 de abril.

Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia, 2.

Transporte: estación de metro Embajadores (línea 3).

Ciclo de cine mexicano

Michel Franco en la alfombra roja del Festival de Venecia el 9 de septiembre de 2023. Alessandra Benedetti (Corbis via Getty Images)

La Fundación Casa de México da comienzo a un ciclo cinematográfico dedicado al cineasta Michel Franco. El director ha logrado un amplio reconocimiento internacional participando en festivales como Cannes, Venecia y Berlín, lo que le ha llevado a ser considerado como una figura central del cine mexicano contemporáneo. El ciclo arrancará el 12 de febrero con la proyección de Daniel y Ana, la historia de dos hermanos, de 16 y 23 años, cuya vida cambiará para siempre tras ser víctimas de un secuestro.

Fecha: 12 de febrero, a las 19.00

Lugar: Fundación Casa de México en España, Calle de Alberto Aguilera, 20.

Transporte: estación de Metro San Bernardo (líneas 2 y 4) y autobuses líneas 21, 147 y C03.