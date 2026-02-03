La policía recurre a redadas preventivas para controlar la noche de Madrid: “No se trata de convertir el ocio en un estado policial”

La prevención de la delincuencia en Madrid va a adquirir la forma de macrorredadas en algunos de los principales centros de ocio de municipios de la región y de la capital coincidente con la llegada del nuevo Jefe Superior, Javier Galván, que pone el objetivo en la Seguridad Ciudadana. Las últimas redadas datan de 2022, como respuesta a situaciones conflictivas, pero a partir de ahora tendrán un carácter preventivo. La actuación policial la marcan las denuncias, las quejas de los ciudadanos y del vecindario, las trifulcas nocturnas... En resumidas cuentas, el grado de conflictividad de las distintas zonas de ocio nocturno de acuerdo a los termómetros y parámetros policiales de la Jefatura de Policía Nacional de Madrid, que es quien prepara y coordina estos amplios dispositivos en los que participan las comisarías de otros municipios y las de distrito e incluso la policía municipal, según fuentes policiales.

La nueva fórmula se ha dado en llamar “Dispositivos de Seguridad de Prevención de la Violencia”. El primero de grandes dimensiones lo llevaron a cabo este pasado fin de semana en los municipios de Leganés, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada y Coslada, y los distritos de Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. El resultado: cerca de 1.200 personas identificadas y 41 detenidos por tenencia de armas, delitos contra la salud pública o resistencia a la autoridad.

“No pretendemos convertir el ocio nocturno en un estado policial”, advierten desde la Jefatura de Madrid, pero sí “atender a aquellas zonas más sensibles, en las que se producen grandes aglomeraciones de personas y hay más riesgo, y mostrar nuestro compromiso con la seguridad ciudadana en la región”, explicaba la nota policial enviada este lunes. “En este operativo, en el que han sido detenidas 41 personas, se buscaba la prevención de hechos delictivos y la preservación de la seguridad”, agregan.

En la localidad de Leganés, los agentes de la Policía Nacional realizaron seis inspecciones en locales de ocio en la zona de La Cubierta, de gran concurrencia el fin de semana. El resultado fue la detención de 32 personas y 828 identificados. Además, levantaron seis actas por la tenencia de sustancias estupefacientes y otras tres por la posesión de armas.

En el municipio de Torrejón de Ardoz fueron detenidas cuatro personas e identificadas 95. Asimismo, levantaron tres actas de sustancias estupefacientes.

En Coslada fueron cinco los detenidos, dentro de los 38 identificados. En cuanto a las actas, se levantaron cuatro por tenencia de drogas, una por arma blanca y una por desobediencia.

Por último, en Fuenlabrada los agentes identificaron a 20 personas, levantaron tres actas por tenencia de estupefacientes y dos por tenencia de arma.

En el distrito de Puente de Vallecas realizaron cinco inspecciones a locales de ocio. En ellas identificaron a 146 personas y levantaron 14 actas por tenencia de drogas y una por posesión de arma blanca. En Ciudad Lineal, donde el operativo policial comenzó a las 22.00 horas del 30 de enero y finalizó sobre las 05.30 horas del 1 de febrero, fueron 44 los identificados, cinco actas por tenencia drogas y un acta de armas.

Un 18% más de agentes

Desde la llegada el pasado mes de octubre del nuevo Jefe Superior, Javier Galván, exjefe de la unidad de Asuntos Internos y veterano de los servicios de Información de la Policía Nacional, el foco de la Jefatura de Madrid se ha puesto en la Seguridad Ciudadana, donde se ha incrementado el número de efectivos en un 18%.

La mayor presencia policial en las calles y los dispositivos preventivos y disuasorios van a ser una constante en adelante, según fuentes de jefatura, sin que eso vaya a impedir el disfrute y el ocio nocturno en la capital y en la región, aseguran. “No se trata de convertir el ocio en un estado policial”, matizan.

Las últimas redadas policiales masivas e indiscriminadas en la capital se produjeron en marzo de 2022 ante el repunte de las muertes por enfrentamientos entre bandas juveniles violentas. Igualmente, los agentes realizaron durante varias semanas en zonas de ocio nocturno identificaciones masivas y cacheos para sacar de circulación las armas blancas y machetes que habitualmente usan estos grupos rivales en sus enfrentamientos (caídas) y tener más controlados a sus miembros.

En esta ocasión se trata de dispositivos y actuaciones policiales preventivas que “se van a ir desarrollando con más o menos frecuencia, en función de las denuncias y las demandas de seguridad que se perciban en cada zona de ocio”, explican las mismas fuentes. “No podemos determinar si se va a volver a ir a La Cubierta de Leganés ni cuando, pero sí que se establecerán controles en zonas de mayores aglomeraciones, en bares o locales nocturnos donde se registre mayor conflictividad, en grandes discotecas... por ejemplo, este fin de semana se ha actuado en una zona de bares de Ciudad Lineal en la que se acumulaban las denuncias y las quejas”, señalan.

Los dispositivos se diseñan en Jefatura, “pueden ser más grandes o más pequeños y no tienen por qué ser simultáneos, como el de este fin de semana, sino que dependerá de las circunstancias”. Se organizan en función de muchas variables, que van desde el tiempo, la previsión de aglomeración de gente, el tipo de locales o de zonas... Y de acuerdo a esas expectativas intervienen más o menos grupos policiales. “Puede solicitarse la participación de UIP (antidisturbios), UPR (equipos de reacción rápida), grupos de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Guías Caninos, y/o Extranjería de las comisarías de distrito o del municipio que corresponda, incluso se puede contar con la participación de la policía municipal”, explican las mismas fuentes.

Los dispositivos están diseñados para retirar de la circulación “armas blancas y objetos peligrosos, incautar sustancias o localizar a personas que puedan tener requisitorias en vigor”, añaden, dejando claro que estos operativos “no están dirigidos en modo alguno a la población inmigrante, no tienen nada que ver con la Ley de Extranjería”.

Una vez que se diseña un dispositivo determinado, grande o pequeño, se lleva a cabo: “Independientemente de que después nos encontremos con que responden o no a nuestras expectativas, porque puede suceder —y ha sucedido— que lleguemos a un sitio y esa noche no haya gente”, advierten.