La Policía de Madrid opta por las redadas preventivas: 41 detenidos en el fin de semana

MADRID 21/05/14.- Vehículo de la Policía Nacional permanece estacionado en las proximidades del Museo del Prado observando los turistas que pasean. EFE/Mariscal

La Policía Nacional ha desarrollado durante este pasado fin de semana, entre el 30 de enero y el 1 de febrero, el que han dado en llamar “Dispositivo de Seguridad de Prevención de la Violencia” en zonas de ocio de su competencia en la Comunidad de Madrid. En el operativo resultaron detenidas un total de 41 personas en Leganés, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada y Coslada, y los distritos de Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. Igualmente, los agentes incautaron armas y objetos peligrosos, además de distintos tipos de sustancias estupefacientes. En total cerca de 1.200 personas fueron identificadas en esta suerte de macrorredadas preventivas que forman parte de una estrategia policial que pone el foco en la Seguridad Ciudadana y que busca sacar toda clase de armas de las calles y prevenir hechos delincuenciales.

En la localidad de Leganés, los agentes de la Policía Nacional realizaron seis inspecciones en locales de ocio en la zona de La Cubierta, de gran concurrencia el fin de semana. El resultado fue la detención de 32 personas y 828 identificados. Además, levantaron seis actas por la tenencia de sustancias estupefacientes y otras tres por la posesión de armas.

En el municipio de Torrejón de Ardoz fueron detenidas cuatro personas e identificadas 95. Asimismo, levantaron tres actas de sustancias estupefacientes.

En Coslada fueron cinco los detenidos, dentro de los 38 identificados. En cuanto a las actas, se levantaron cuatro por tenencia de drogas, una por arma blanca y una por desobediencia.

Por último, en Fuenlabrada los agentes identificaron a 20 personas, levantaron tres actas por tenencia de estupefacientes y dos por tenencia de arma.

En el distrito de Puente de Vallecas realizaron cinco inspecciones a locales de ocio. En ellas identificaron a 146 personas y levantaron 14 actas por tenencia de drogas y una por posesión de arma blanca. En Ciudad Lineal, donde el operativo policial comenzó a las 22.00 horas del 30 de enero y finalizó sobre las 05.30 horas del 1 de febrero, fueron 44 los identificados, cinco actas por tenencia drogas y un acta de armas.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha optado por las actuaciones preventivas centradas en la Seguridad Ciudadana para reducir al máximo los hechos delincuenciales de mayor gravedad en las zonas más sensibles de la región.