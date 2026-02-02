La Policía Nacional detiene a Julio Herrera, el sexto fugitivo de la lista de “los 10 más buscados”

Julio Herrera Nieto, uno de los fugitivos más buscados que ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional.

El hombre estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

Julio Herrera Nieto era el número seis. Este lunes, agentes de la Policía Nacional han confirmado la detención en la localidad sevillana de Gerena de uno de los fugitivos incluidos en la lista de “Los 10 más buscados”. El prófugo, de 57 años, estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, además de tratar de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero. Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo por lo que dispusieron un operativo para su detención, que se produjo el pasado día 30 de enero, siendo necesaria la participación de funcionarios del Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) debido a la “manifiesta peligrosidad del prófugo”.

El hombre utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización, especialmente desde que fue incluido en la campaña de “Los 10 fugitivos más buscados”. En apenas tres meses, desde el lanzamiento de la campaña, ya han sido seis los prófugos localizados por la Policía Nacional, alguno de ellos en el extranjero.

La primera detención de Julio Herrera fue en Cáceres en el año 2018 cuando, junto a varios miembros de la organización a la que pertenecía, se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de los capitales de los beneficios obtenidos ilícitamente, a través de diferentes testaferros.

Herrera fue condenado por los hechos descritos, si bien no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido, motivo por el que, desde el pasado mes de octubre de 2024, priorizaron las gestiones para su localización. Asimismo, ante la gravedad de los hechos cometidos, la alarma social generada y la peligrosidad del mismo, los agentes asignaron prioridad máxima a su búsqueda y localización y solicitaron la colaboración ciudadana, incluyéndolo en la lista de “Los 10 más buscados”.

Tras la realización de numerosas gestiones policiales, los indicios apuntaron a la posible presencia del fugado en Toledo. Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes constataron su posible presencia en la localidad de Gerena (Sevilla), por lo que las investigaciones se trasladaron a la población andaluza.

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional lanzó una nueva campaña para localizar a 10 fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales. La institución ha creado el correo electrónico losmasbuscados@policia.es para que los ciudadanos que crean tener algún dato sobre alguno de ellos lo haga llegar a los agentes de manera confidencial.

En la lista figuran ya varios detenidos: Juan Herrera Guerrero, de 53 años, complexión atlética, pelo castaño, ojos marrones y usuario de gafas; Daniel Vázquez Patiño, de 47 años, complexión obesa y 1,70 metros de altura; José María Pavón Pereira, de 53 años, complexión atlética y 1,65 metros; Martiño Ramos Soto, de 50 años, complexión delgada, pelo canoso y rizado; e Ionut Ramón Raducan, de 33 años, complexión atlética y 1,72 metros.

Continúan prófugos: Juan Miguel García Santos, de 52 años y 1,75 metros; Sergio Jesús Mora Carrasco, de 48 años y 1,72 metros; y Manuel Rodríguez López, de 63 años y complexión delgada. La lista se cierra con Julio Herrera Nieto, de 57 años, complexión atlética y 1,73 metros, calvo y de ojos claros.