Ir al contenido
_
_
_
_
España
SUCESOS

Una mujer confiesa que ha matado a su pareja en Bilbao

La Ertzaintza encuentra evidencias de una muerte violenta y detiene a la presunta autora

Mikel Ormazabal
Mikel Ormazabal
San Sebastián -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Una mujer de 55 años ha sido detenida esta mañana en Bilbao acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años, en un domicilio situado en el barrio bilbaíno de Uribarri, según ha informado el Departamento de Seguridad. La Ertzaintza no tenía constancia de que hubiera antecedentes por violencia de género.

El crimen se ha producido esta mañana en el domicilio del varón, donde se han personado agentes de la Ertzaintza tras recibir poco después de las 10.00 un aviso de un presunto homicidio. Los agentes han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio y trasladada a dependencias policiales. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el presunto homicidio.

Varios agentes de investigación y de la Policía Científica se han adentrado a la vivienda para recoger evidencias del crimen. La víctima regentaba un bar en el barrio, donde residía desde hace muchos años, según han señalado a Efe varios vecinos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 13,71€ (19% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares traductores de 164 idiomas en tiempo real sin cable. COMPRA POR 45,99€ (69% DE DESCUENTO)
escaparate
Estuche de de silicona de Lékué para cocinar al vapor. Apto para horno y microondas. COMPRA POR 11,86€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_