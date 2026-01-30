Una mujer confiesa que ha matado a su pareja en Bilbao
La Ertzaintza encuentra evidencias de una muerte violenta y detiene a la presunta autora
Una mujer de 55 años ha sido detenida esta mañana en Bilbao acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años, en un domicilio situado en el barrio bilbaíno de Uribarri, según ha informado el Departamento de Seguridad. La Ertzaintza no tenía constancia de que hubiera antecedentes por violencia de género.
El crimen se ha producido esta mañana en el domicilio del varón, donde se han personado agentes de la Ertzaintza tras recibir poco después de las 10.00 un aviso de un presunto homicidio. Los agentes han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.
La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio y trasladada a dependencias policiales. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el presunto homicidio.
Varios agentes de investigación y de la Policía Científica se han adentrado a la vivienda para recoger evidencias del crimen. La víctima regentaba un bar en el barrio, donde residía desde hace muchos años, según han señalado a Efe varios vecinos.
