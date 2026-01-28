La Fiscalía de Ecuador allana la casa de la excandidata presidencial Luisa González por presunto lavado de activos

La Fiscalía ecuatoriana allanó este miércoles la vivienda de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González, según denunció el expresidente Rafael Correa (2007-2017). En el caso denominado Caja chica, la Fiscalía lideró un operativo, en el marco de una investigación por supuesta “delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Se presume que ingresaban dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023″, publicó en X el Ministerio Público, que no ha revelado nombres. En otro mensaje, en el que incluye fotografías con rostros difuminados, la Fiscalía indicó que, junto a la Policía, ejecutó “allanamientos a tres inmuebles en [las provincias de] Pichincha y uno en Guayas, con el finde recabar indicios relacionados con la investigación”.

“Están allanando al asambleísta por Pichincha, Patricio Chávez, a los excandidatos presidenciales, Luisa González y Andrés Aráuz, y a la exsuperintendenta de Compañías, Suad Mansssur, por una denuncia con reserva de identidad del mes de noviembre que ni siquiera hemos conocido”, escribió en X el expresidente Correa. Añadió que esto no ocurre “¡ni en las peores dictaduras!”, “¡YA BASTA!!!! Como les falló lo del Cartel de Los Soles, ahora se inventan esto. ¡YA BASTA!“, insistió.

Rafael Correa en Puebla (México), en septiembre de 2023. Aggi Garduño

De su lado, la prefecta de Pichincha, la correísta Paola Pabón, consideró que las personas cuyas viviendas fueron allanadas son “víctimas de persecución judicial”. “Cuando el país demanda con urgencia que este Gobierno haga algo por la seguridad y enfrente una verdadera lucha contra el crimen organizado, priorizan su agenda política. Esta no es la pelea de un partido, sino por defender la democracia, no solo el Ecuador, sino el mundo entero vive tiempos oscuros. Esto debe parar”, agregó.

González perdió en segunda vuelta en las elecciones de 2023 y de 2025 con el actual presidente Daniel Noboa, quien en los comicios del año pasado logró la reelección hasta 2029. En otro mensaje Correa apuntó: “En lugar de luchar contra el narcotráfico, este miserable Gobierno solo sabe perseguir”. El manejo de las cuentas de campaña de González estaba bajo análisis del Consejo Nacional Electoral (CNE).