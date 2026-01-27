Un herido grave por una explosión de gas propano en un edificio de Aranjuez

Un bombero de la Comunidad de Madrid en el inmueble en el que se ha producido una explosión por acumulación de gas propano, en Aranjuez, este martes.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado hasta el lugar para evaluar los daños materiales que ha producido la deflagración

Los servicios de Emergencia del 112 de la Comunidad de Madrid han acudido hacia las 14.20 de este martes al primer piso del número 12 de la calle Santiago de Aranjuez tras producirse una fuerte explosión en una vivienda. A su llegada han encontrado a un hombre de 46 años con graves quemaduras, y ha tenido que ser trasladado de urgencia al hospital de Getafe “intubado y con el 40% del cuerpo quemado”, según han informado los servicios de emergencia.

La explosión, presuntamente causada por una estufa de gas propano o una bombona, según las mismas fuentes, ha provocado grandes daños materiales. “Se ha vendido abajo la tabiquería interior entre dos viviendas”, han señalado. Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han trasladado hasta el lugar y han saneado y evaluado los daños que no afectan a la seguridad del inmueble, según fuentes de los servicios de Emergencias. No se han contabilizado más heridos.