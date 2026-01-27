El Ayuntamiento de Madrid pospone una semana la feria Madrilucía para que no coincida con las festividades de San Isidro

Los organizadores del macroevento, que quiere imitar a la Feria de Abril de Sevilla, han informado de que se devolverá en 24 horas el importe por el alquiler de casetas y compra de pases

Madridlucía, la gran feria andaluza en la capital que promueve el Ayuntamiento de Madrid, se ha pospuesto una semana para que no coincida con las festividades de San Isidro, el patrón de la Comunidad de Madrid, que tiene su día el 15 de mayo, según han informado fuentes del área de Urbanismo a Europa Press. Este nuevo macroevento, que pretende imitar en forma y éxito a la Feria de Abril de Sevilla, se había programado entre el 9 de mayo y el 7 de junio próximos en el recinto Iberdrola Music, ubicado en el distrito Villaverde.

A pesar de que Madrilucía había cuadrado fechas para que no coincidiera con la feria sevillana, la primera semana de las tres que durará el evento competía con las festividades de San Isidro, que son de las más populares y arraigadas en la región. Según Europa Press, los organizadores presentaron la semana pasada una solicitud a la promotora de la feria madrileño-sevillana, que finalmente ha aceptado retrasar el inicio del evento.

En la página web de Madrilucía aún no está publicada la nueva fecha, pero los organizadores ya han adelantado que se devolverá a los compradores el dinero de las entradas y reserva de casetas en el plazo de 24 horas. Aún no se ha informado de cuándo podrán volver a acceder a estos servicios, por los que los usuarios pagan desde 1.999 por un pase de socio ―que da entrada preferente a la caseta propia de Madrilucía, ocho pulseras de acceso para cinco días y “una experiencia social reconocible y deseada dentro de la feria”― y más de 55.000 euros por el alquiler semanal de las casetas.

Esta feria ya ha generado críticas por parte del Ayuntamiento de Getafe (PSOE), municipio con el que linda el espacio, y de los vecinos de Villaverde, que sufren cada año los estragos de los grandes eventos que se celebran en el recinto del Iberdrola Music, como es el caso del festival MadCool. Desde el Consistorio madrileño han insistido en que trabajarán para que genere “las mínimas afecciones posibles”, pero la oposición ya ha criticado la falta de previsiones en anteriores eventos con igual magnitud.

Teniendo en cuenta la experiencia del MadCool, Más Madrid solicitó al consistorio una copia del plan de movilidad para este nuevo evento, y también la copia de las licencias de obras concedidas y denegadas a las actuaciones realizadas en dicho recinto y alrededores. “Queremos transparencia, todos los informes y expedientes sobre este macroevento. Y esperamos que el dispositivo de movilidad no suponga una merma del servicio de EMT en toda la ciudad, que ya está infradotada a diario”, señalaba a este diario Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el municipio.

El diputado del PSOE madrileño, Jorge Donaire, también anunció su intención de reunirse con el Ayuntamiento de Getafe para analizar sus situación a causa del ruido y los problemas de movilidad que generan los eventos que allí se realizan. La alcaldesa de esa localidad, Sara Hernández, se reunió recientemente con la Asociación de Nuevos Empresarios de Villaverde (UNE) para abordar este tema. Getafe defendió la necesidad de replantearse este tipo de eventos y de exigir que todas las festividades que se celebren en ese recinto cuenten con los informes y dispositivos necesarios para que los vecinos no se vean perjudicados.

Madrilucía quiere imitar sin dejarse detalle alguno una de las fiestas más populares de la capital andaluza, y terreno fértil para el “postureo”: serán 20 días y 200.000 metros cuadrados de casetas, atracciones y puestos de comida distribuidos en cinco zonas diferentes, que incluyen una “Cultural”, dedicada “al arte, la moda y la tradición andaluza, donde descubrir guarnicionería, ropa ecuestre, mantones, flores, pintura taurina y productos gourmet”, y una Gastronómica, con cocina de autor, food trucksy barras de tapas. En total, se espera una asistencia de 800.000 personas.