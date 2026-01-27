“Te están robando Madrid”: la nueva campaña de Más Madrid con carteles sobre edificios para denunciar la especulación inmobiliaria

Desde el pasado fin de semana, de forma misteriosa, varios edificios de Madrid comenzaron a desplegar un cartel gigante en sus fachadas en el que se lee, “Te están robando Madrid”. El enigma se resolvió este lunes, cuando Más Madrid anunció su más reciente campaña en contra de los fondos buitres y la especulación inmobiliaria. También en contra de las políticas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que poco favorecen el acceso a la vivienda de sus ciudadanos. Los edificios sobre los que se exhibe el llamativo cartel también tienen un simbolismo: Gaztambide 37, Tribulete 7, Valverde 42, Mazaterón 8... solo algunos de los bloques donde los vecinos están sufriendo el asedio de los especuladores para que abandonen sus viviendas.

El anuncio oficial lo ha hecho a través de sus redes sociales la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, que vuelve a la escena política tras su permiso de maternidad de seis meses. “Nos están robando Madrid. Pero ha llegado el momento de plantarles cara”, escribió la portavoz en una publicación, que va a acompañada de un vídeo en el que se ven escenas de la cotidianidad en barrios madrileños, en un vagón de metro abarrotado o en un centro de salud. “Nos están robando nuestros barrios, nuestra sanidad, nuestra educación pública, y lo que es más importante, nuestro modo de vida”.

La ofensiva no va solo contra la Administración municipal, sino también contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Ayuso y Almeida han puesto en venta todo lo que hemos tardado tanto tiempo en construir como sociedad y si no hacemos algo muy pronto, llegará el día en el que seamos incapaces de reconocer los barrios donde crecimos, donde trabajamos, a donde llegamos por primera vez cuando nos mudamos a esta ciudad”, se oye decir a Maestre en el vídeo con el que lanzó la iniciativa.

La denuncia se sustenta con datos como que el alquiler en la capital ha subido un 50% desde que está José Luis Martínez Almeida en el poder, que hay más de 15.000 pisos turísticos sin regulación por toda la ciudad o que solo el 15% de los jóvenes es capaz de independizarse. Eso, mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, promueve rebajas fiscales que benefician a los más ricos.

A todo ello le suman el colapso de recursos públicos como la sanidad y la educación, mayormente, en beneficio de empresas privadas; la discriminación de los barrios más humildes, por ejemplo, en cuanto a limpieza urbana y mantenimiento; y la saturación del transporte público, que tampoco llega de igual forma a zonas ricas y pobres.

Proyección sobre la fachada de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Más Madrid

“Lo que oyes en los discursos oficiales: Madrid está de moda, Madrid es tendencia, Madrid está en su mejor momento”, ha escrito Maestre en otra publicación este lunes. “Las facilidades son para los millonarios, para el Duque de Alba, para los famosos; para la gente normal todo son facturas, burocracias y listas de espera”, continúa. Bloques como el de Mazaterón 8, en Vallecas, donde la Fundación la Caixa vendió pisos sociales a un fondo buitre que ahora quiere expulsar a los vecinos, varios de ellos en situación de vulnerabilidad; o el de Gaztambide 37, en Chamberí, donde al menos nueve familias tendrán que abandonar sus hogares para que se construyan pisos de lujos, se han convertido en la cara más visible de este problema y de esta campaña.

La iniciativa del partido de izquierdas ve la luz tan solo unos días después de que saltara a los medios uno de los casos más recientes de la especulación inmobiliaria en Madrid. El pasado sábado, los vecinos de la calle Valverde 42, en Malasaña, salieron a la calle para denunciar una de las últimas operaciones de expulsión de un fondo buitre en uno de los barrios más céntricos y gentrificados de la capital.

Más Madrid ha anunciado que Maestre hará un recorrido por varias zonas de Madrid para hablar con los vecinos y recoger propuestas “para hacer frente a este saqueo que tiene responsables políticos”. La campaña también cuenta con una página web en la que se recogen firmas para prohibir la venta especulativa y topar los precios de la vivienda. Los diseños de la cartelería e imágenes son obra del diseñador y creativo Nico Ordozgoiti, conocido por su obra satírica sobre cuestiones de actualidad.