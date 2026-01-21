Una madre y su hijo adolescente, en estado crítico tras inhalar humo en el incendio de una vivienda de Madrid

El suceso ocurrió la madrugada de este miércoles en el municipio Boadilla del Monte, por el que han sido socorridas 19 personas

Una mujer de 43 años y su hijo de 14 fueron trasladados al hospital en la madrugada de este miércoles por inhalación grave de humo tras un incendio en una vivienda, ubicada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid. Además, se ha atendido a otras 19 personas, entre ellas cinco guardia civiles y un policía local, afectadas por inhalación leve de humo.

Los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid recibieron la alerta sobre la 1.40 por un incendio en la planta baja de un edificio de cuatro alturas. A la llegada de los sanitarios se encontraron con que las dos personas que se estaban en la vivienda donde se desataron las llamas pudieron salir por su propio pie. Sin embargo, una madre y su hijo que residen en el primer piso estaban inconscientes en el descansillo tras haber intentando escapar, sin saber que el humo se había extendido por el hueco de la escalera.

“Hemos encontrado dos pacientes en estado crítico, una mujer de 43 años y un menor de 14, ambos con una inhalación grave de humo. El menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria”, ha declarado la jefa de guardia del SUMMA 112, Ester Armela en un vídeo publicado en la red social X. “Ambos han sido estabilizados y trasladados en estado grave al Hospital La Paz y al Hospital Puerta de Hierro”, ha añadido.

Hasta seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron al domicilio situado en el número 7 de la calle Comunidad de Canatias, y rescataron a los dos heridos de gravedad que estaban en las escaleras. Asimismo, confinaron al resto de vecinos y realizaron varios rescates a través de la fachada del edificio, puesto que el humo provocado por las llamas penetró en pisos superiores al de la vivienda afectada originalmente, que ha sufrido daños severos.

Se desconocen las causas que pudieron provocar este incendio. Los peritos de la Guardia Civil se encuentran investigando lo sucedido, que no se trata de una explosión de gas, según los primeros indicios.