Tres planes para (ahora sí) empezar el año con el pie derecho

Hay quien vive en el 47 de diciembre. Pero ya, a mitad de enero, toca asumir que 2026 ha comenzado y que hay que enfrentarse a la cuesta como se debe. Para eso, nada mejor que tres planes que ayudan a poner orden en cuerpo, mente y alma. Empezamos con un concierto de Henry Méndez, porque bailar también cuenta como terapia. Seguimos con un batido en Nudes, el local saludable que arrasa en redes. Y terminamos con un masaje en LUM que reconcilia con la vida. Porque se puede volver a empezar, llenarse de propósitos y cumplir solo algunos. Pero, sobre todo, se puede usar el nuevo año como excusa para soltar lo que ya no hace bien.

Volver a perrear como en 2012 (y no morir en el intento)

Este viernes, Henry Méndez vuelve a Madrid para hacer bailar a los madrileños como si el tiempo no hubiera pasado. El artista dominicano, responsable de himnos como Rayos de sol y Noche de estrellas, actúa en directo en Rubicon dentro de su ya clásica sesión mensual Classics.

Una fiesta en el local de Rubicon en Madrid. Cedida.

“Queremos revivir la esencia del reguetón antiguo y el electro latino con temas que todo el mundo canta sin pensarlo”, explican desde la sala. La actuación será entre las 2.30 y las 3.10, justo en el clímax de la noche.

Rubicon se ha convertido en el punto de encuentro de los nostálgicos del perreo, con un formato que ya ha traído a artistas como Juan Magán o Cali y el Dandee. “Cada edición es única, no se repite. Esa es parte de su magia”, aseguran. Ticket medio: 30 euros.

Nudes: smoothies, matcha y colas hasta la esquina

Con apenas un mes en Madrid, Nudes ya se ha convertido en el local de moda. Desde su apertura en la calle San Mateo, 30, las colas han sido parte del paisaje. “Ha sido una locura. No esperábamos tanta gente”, cuenta su fundador, Ryan Ferradín, que llegó desde Barcelona con un concepto claro: comida rápida, rica y saludable.

Nudes ofrece smoothies, rolls y cafés de especialidad en un ambiente minimalista y cuidado. Nada de azúcar añadido ni aceites vegetales. “Usamos solo ingredientes reales, y nuestra matcha es ceremonial, traída directamente de Japón”, explica Ryan.

Entre lo más pedido: el smoothie Pinkfit (frambuesa y proteína), el Matcha Wellness y el roll de ensalada César. Todo preparado al momento, y pronto con información nutricional visible. “Muchos clientes preguntan por calorías o proteínas. Queremos ser transparentes”, dice el empresario.

Aunque el perfil más común es joven y profesional, el ambiente es diverso. “Tenemos desde vecinos del edificio hasta chicas de TikTok. Todos son bienvenidos”. Ticket medio: 15 euros.

LUM: un masaje que parece vacaciones

Cuando desconectar se vuelve urgente, LUM aparece como una pausa real en pleno centro. Este espacio, ubicado en calle Espronceda 28, ha reinventado el masaje como un hábito accesible y personal. “La relajación no debería ser un lujo ocasional. Debería poder formar parte de tu rutina”, dice Camila Castro, una de sus fundadoras.

Aquí no hay menús cerrados. Cada cliente diseña su experiencia: aroma, tipo de aceite, música, duración y zonas a trabajar. “Queremos que cada masaje se adapte a lo que necesitas en ese momento”, explica. Y sí, hay toppings para personalizar aún más.

Desde que entras, el ritmo baja. Luz suave, silencio, atención cálida. “Muchos nos dicen que es su refugio en Madrid. Cruzar la puerta es como apagar el ruido del día”, cuenta Camila. Lo ideal es reservar con antelación, aunque también aceptan visitas espontáneas.

Recomendado: combinarlo con una clase en Laghum o un café tranquilo en Bo Café. LUM no es solo un masaje: es un respiro con intención. Ticket medio: 70 euros.