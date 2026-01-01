La policía investiga la muerte de un mujer de 26 años tras caer de un piso 11 en Villaverde

Hora y media después de que el reloj de la Puerta del Sol de Madrid diera las 12 campanadas que inauguraban el 2026, una llamada al 112 alertaba del hallazgo del cuerpo de una mujer en plena vía pública, en el número 7 de la calle Santa Escolástica, en el barrio de Villaverde. Cuando acudieron al lugar los servicios de Emergencia tan solo pudieron certificar su muerte. Se trata de una joven de 26 años de origen peruano y nacionalidad española que presumiblemente habría caído desde el piso 11 de un edificio colindante. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional, responsable de las incidencias en la noche de Fin de Año, se personó en el sitio y comenzó una investigación en la que, por el momento, hay un detenido. Se trata de un hombre de origen nigeriano de 45 años. No ha trascendido si existía o no relación entre víctima y detenido y fuentes policiales aseguran que “todas las hipótesis continúan abiertas”.

Otras fuentes próximas al caso han asegurado que la víctima había tenido con anterioridad intentos de suicidio por algún posible trastorno psiquiátrico.

El balance de la criminalidad en Madrid en 2025 se situó un 2,2% por debajo de los datos del año pasado, con 173.854 delitos denunciados frente a los casi 177.700 de 2024.

Entre los descensos más significativos se encuentran los hurtos (-9,9%) o los robos con violencia e intimidación (-7,1%) y los robos en domicilios (-6,3%).

Homicidios al alza

Sin embargo, en han aumentado un 14,3% los homicidios, un 16,1% los delitos por lesiones y riña tumultuaria, un 40% los secuestros y un 3,2% las agresiones sexuales, pasando de 312 el año pasado a 322 en este trimestre de 2025, según los últimos datos de Interior.

No obstante, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, afirmaba este pasado mes de diciembre que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid pueden disfrutar de una mayor calidad de vida gracias también a la mejora de la seguridad, dado que la región registra la tasa de criminalidad más baja de la última década. Esto es una demostración de que “se están haciendo bien las cosas y hay que seguir trabajando por ese camino”, ha subrayado.

En concreto, ésta se situó en el tercer trimestre del año en los 56,7 puntos, según los datos del balance de criminalidad publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior correspondientes al tercer trimestre del año 2025.