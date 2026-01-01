Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
HOMICIDIOS

La policía investiga la muerte de un mujer de 26 años tras caer de un piso 11 en Villaverde

El grupo V de Homicidios ha detenido a un varón de 45 años como sospechoso

Patricia Ortega Dolz
Patricia Ortega Dolz
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Hora y media después de que el reloj de la Puerta del Sol de Madrid diera las 12 campanadas que inauguraban el 2026, una llamada al 112 alertaba del hallazgo del cuerpo de una mujer en plena vía pública, en el número 7 de la calle Santa Escolástica, en el barrio de Villaverde. Cuando acudieron al lugar los servicios de Emergencia tan solo pudieron certificar su muerte. Se trata de una joven de 26 años de origen peruano y nacionalidad española que presumiblemente habría caído desde el piso 11 de un edificio colindante. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional, responsable de las incidencias en la noche de Fin de Año, se personó en el sitio y comenzó una investigación en la que, por el momento, hay un detenido. Se trata de un hombre de origen nigeriano de 45 años. No ha trascendido si existía o no relación entre víctima y detenido y fuentes policiales aseguran que “todas las hipótesis continúan abiertas”.

Otras fuentes próximas al caso han asegurado que la víctima había tenido con anterioridad intentos de suicidio por algún posible trastorno psiquiátrico.

El balance de la criminalidad en Madrid en 2025 se situó un 2,2% por debajo de los datos del año pasado, con 173.854 delitos denunciados frente a los casi 177.700 de 2024.

Entre los descensos más significativos se encuentran los hurtos (-9,9%) o los robos con violencia e intimidación (-7,1%) y los robos en domicilios (-6,3%).

Homicidios al alza

Sin embargo, en han aumentado un 14,3% los homicidios, un 16,1% los delitos por lesiones y riña tumultuaria, un 40% los secuestros y un 3,2% las agresiones sexuales, pasando de 312 el año pasado a 322 en este trimestre de 2025, según los últimos datos de Interior.

No obstante, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, afirmaba este pasado mes de diciembre que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid pueden disfrutar de una mayor calidad de vida gracias también a la mejora de la seguridad, dado que la región registra la tasa de criminalidad más baja de la última década. Esto es una demostración de que “se están haciendo bien las cosas y hay que seguir trabajando por ese camino”, ha subrayado.

En concreto, ésta se situó en el tercer trimestre del año en los 56,7 puntos, según los datos del balance de criminalidad publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior correspondientes al tercer trimestre del año 2025.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La empresa que gestiona la M-30 pasará a ser 100% municipal desde este 1 de enero

EFE | Madrid

La Nochevieja en Madrid se afianza gracias al turismo y los hosteleros celebran que venderán antes de la noche más del 57% de las entradas

Rafa Ruiz-Matas | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
  2. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  3. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  4. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
  5. Crece el “analfabetismo religioso”: dos de cada diez catalanes no saben qué se celebra en Navidad
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_