Madrid registra el menor crecimiento de gasto sanitario por habitante entre las comunidades con presupuestos aprobados

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid.

La Asamblea ha dado luz verde este viernes a las cuentas de esta comunidad autónoma para 2026, que ascienden a 30.663 millones de euros

La Asamblea de Madrid ha aprobado este viernes los presupuestos de esta comunidad autónoma para 2026, que alcanzan 30.663 millones de euros, reflejando un aumento del 6,98% respecto al año anterior. Son unos presupuestos “históricos”, según los populares, pero “ineficientes” para la oposición. El PP ha incorporado 25 enmiendas parciales, de las cuales 22 provienen de Vox, Más Madrid y el PSOE. Aunque la proporción de ajustes es superior a la de ejercicios anteriores, les parece insuficiente tras registrarse más de 3.600 enmiendas. Por ello, acusan al Ejecutivo autonómico de priorizar los intereses privados a las inquietudes ciudadanas.

En esto coinciden en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Recalcan que de aquellas comunidades autónomas que sí han presentado presupuestos para el año 2026 y no los tienen prorrogados, es Madrid por sexto año consecutivo la autonomía con menor crecimiento de la dotación sanitaria per cápita: 1.537,28 euros por habitante, suponiendo un leve aumento con respecto a 2025 de 55,03 euros más.

Pero la media nacional se sitúa en 2.013 euros por ciudadano. “Sabemos que un año más la infrafinanciación de la sanidad pública madrileña va a tener consecuencias para la población graves”, advierte el presidente de esta entidad, Sergio Fernández. Anticipa largas listas de espera y problemas de accesibilidad en Atención Primaria.

“La Comunidad de Madrid para el año 2026 está presupuestando por debajo del gasto sanitario que tuvo en 2023, último año del que hay cifras. Este rondaba los 1.800 euros por habitante”, apunta. Las diferencias son excesivas: 995,53 euros entre la autonomía que más dedica, Asturias, y la que menos presupuesta, Madrid.

“La población es la que sufre las consecuencias de años de desmantelamiento, recortes y privatizaciones“, insiste Fernández tras alertar de que esta autonomía necesitaría al menos 4.000 millones de euros más para paliar las necesidades que tiene la sanidad pública. Al mismo tiempo, “los conciertos sanitarios alcanzan su máximo histórico: 1.486 millones, un 6% más que el año anterior”, denuncian desde el sindicato Comisiones Obreras.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, insiste en que “el PP aprueba una vez más unos presupuestos de austeridad, que dejan a la comunidad sin herramientas fiscales y condenan a los servicios públicos a la infrafinanciación crónica”. Acusa a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de renunciar a recaudar millones de euros cada año para beneficiar a los grandes patrimonios con rebajas fiscales.

“Con ese dinero podríamos financiar el comedor escolar gratuito hasta los 16 años, garantizar una financiación justa para las universidades y rescatar la sanidad pública madrileña, pero Ayuso cree que es más importante perdonar impuestos a los ricos para que se compren casas con las que poder especular”, espeta Bergerot.

A su juicio, el PP no invierte lo suficiente y, además, gasta mal porque “dedica las cuentas públicas a inflar el presupuesto del Grupo Quirón, a pagar espectáculos orientados al turismo en lugar de fomentar la cultura y el deporte de barrio, o a pagar becas cayetanas a familias de rentas altas”. Exige una política fiscal y presupuestaria radicalmente diferente, de lo contrario cree que no se blindarán unos servicios públicos a la altura de las necesidades de Madrid.

Desde Comisiones Obreras lamentan que los presupuestos para 2026 destaquen por los beneficios fiscales, masivos a su juicio. “Se trata de más de 6.500 millones en rebajas y deducciones, cuya distribución favorece principalmente a las rentas altas y limita la capacidad de financiación de los servicios públicos”, apuntan.

Crecen los conciertos educativos

El presupuesto educativo roza los 7.000 millones de euros, pero desde el sindicato alertan de que el crecimiento se concentra en la enseñanza privada y concertada. “Los conciertos ya representan el 20% del gasto total, el doble que hace dos décadas”, insisten. Consideran que la red educativa pública apenas crece. “Se mantienen los mismos centros de infantil y primaria y se reduce la educación especial, a pesar de las reiteradas promesas”, lamentan.

Aunque se incrementa en 75 millones de euros la partida destinada a financiar a las universidades, esta cantidad es considerada insuficiente por el sector educativo, que el noviembre pasado protagonizó tres días de huelga por la “asfixia” financiera.

Para Comisiones Obreras el proyecto de presupuestos de 2026 debilita los servicios públicos y amplía la brecha social, además de reforzar el modelo privatizador en sanidad, educación y servicios sociales. “Profundiza las desigualdades económicas, territoriales y de género, y mantiene una estructura fiscal que beneficia más a las rentas altas y limita la capacidad de inversión social”, insisten desde el sindicato.