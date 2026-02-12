La Universidad de Santiago elige a la primera rectora de la historia de Galicia

Han tenido que pasar 531 años para que Galicia tenga una rectora universitaria. La Universidad de Santiago (USC), la más antigua de las tres instituciones públicas gallegas y una de las primeras de España, celebra este jueves elecciones con cuatro mujeres aspirando al cetro académico. Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira se disputan el puesto de máxima autoridad en una entidad con mayoría femenina en el alumnado y el doctorado, pero con los hombres ocupando el 64% de las cátedras. La primera catedrática de la USC que dio el paso de ser candidata a dirigirla lo hizo hace ya 16 años. Fue Laura Sánchez Piñón, conselleira de Educación en la Xunta que cogobernaron PSOE y BNG, y en aquella convocatoria de 2010 se unieron después a ella otras dos mujeres. “En aquel momento había poquísimas rectoras en España y yo no conocía a ninguna, no tenía referentes”, recuerda la ahora catedrática emérita.

Cuando Sánchez Piñón lo intentó era obligatorio ser titular de una cátedra para ser candidata y las mujeres solo ocupaban el 12% de esos puestos. Ahora ese requisito ya no existe, pero la presencia femenina que se ha ido extendiendo en los dos campus de de la USC (Santiago y Lugo) avanza más lentamente en el tramo superior del escalafón académico. Este año, por ejemplo, ha arrancado con un 36% de catedráticas, según el dato que maneja la USC a 31 de diciembre de 2025. Sánchez Piñón explica que la carrera dentro de la Universidad es “muy larga” y ellas siguen afrontando más obstáculos que ellos. “Hemos avanzado en derechos, en calidad del trabajo, pero la parte biológica sigue estando ahí. La fertilidad a partir de los 37-38 años baja mucho y eso sigue influyendo”, apunta la investigadora especializada en genética, junto a otros factores como el cuidado de los familiares mayores que sigue recayendo sobre todo en las mujeres o el estilo masculino de competitividad agresiva que echa para atrás a posibles aspirantes.

Pasado el primer cuarto del siglo XXI, cuatro catedráticas optan a ser la primera rectora de la historia de Galicia. Rosa Crujeiras (Artes-Ribeira, 1978) es catedrática de Estadística e Investigación Operativa en la Facultad de Matemática e investigadora del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga) del que fue directora hasta el pasado diciembre. Maite Flores (Santiago de Compostela, 1975) ocupa la cátedra de de Óptica, es titular de tres patentes y confundó la empresa de base tecnológica BFlow. María José López Couso (Pontevedra, 1963) es catedrática de Filología Inglesa, fue decana de su facultad y en los últimos cinco años ha sido vicerrectora en el equipo de gobierno del rector saliente, Antonio López. Alba Nogueira (Toba-Cee, 1968) se convirtió en la primera catedrática de Derecho Administrativo de Galicia y encabeza un grupo de investigación especializado en igualdad, derechos sociales, vivienda, simplificación y sostenibilidad.

Las votaciones, a las que están llamados 28.327 miembros de la comunidad universitaria de Santiago, se desarrollarán este jueves entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde. El voto será telemático al 100%, un factor que teóricamente favorecerá la implicación del estudiantado, el colectivo más numeroso del censo (24.158). En las últimas elecciones en la USC, en las que concurrió un único candidato, solo votaron el 6% de los alumnos frente al 77% del profesorado permanente, el que más representación tiene en el Claustro. Esta vez el resultado que decidirá el nombre de la rectora está muy abierto, coinciden distintas fuentes internas, por el número de candidatas y el previsible aumento de la participación.

La plantilla de los campus de Santiago y Lugo con derecho a voto se divide en profesores doctores con vinculación permanente (1.354), el resto de docentes e investigadores (1.241), y el personal de administración y servicios (1.573). Los primeros son los que más asientos del Claustro se reparten, más de la mitad de los puestos. En caso de que ninguna candidata supere el 50% de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta el 11 de marzo. “A partir de ahora, en siguientes convocatorias, se verán más candidatas. Que haya una rectora, siempre anima”, pronostica Sánchez Piñón.